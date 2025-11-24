Marcelino Moreno, el líder silencioso que impulsó a Lanús a una nueva Copa Sudamericana

Marcelino Moreno fue clave en la consagración de Lanús en la Sudamericana. El 10 volvió a convertirse en el motor futbolístico de un equipo que hizo historia.

El mendocino Marcelino Moreno fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2025 para Lanús.

Marcelino Moreno confirmó su regreso a lo grande: fue la brújula de un Lanús que volvió a levantar la Copa Sudamericana. Tras años entre Estados Unidos y Brasil, el mendocino recuperó su lugar natural y se transformó en el conductor de una campaña histórica, jugando 11 de los 13 partidos y siendo determinante en cada instancia clave.

Sin gritos ni gestos exagerados, sus gambetas, su lectura del juego y su intuición en el área rival marcaron la diferencia. Fue decisivo en los momentos claves demostrando que su talento no necesita palabras para hacerse notar, y que su presencia en cancha logra organizar a todo el equipo.

Marcelino Moreno, el mendocino que la rompió en Lanús, continuará su carrera en Estados Unidos. / archivo Marcelino Moreno retornó a Lanús hace unas temporadas y confirmó su jerarquía con la obtención de la Sudamericana. Gentileza De Mendoza al mundo La historia es por demás conocida: entre canchas desparejas y vías del tren en Chapanay, aprendió a jugar. Cada amague y cada pase que regala con la camiseta granate, recuerdan ese origen humilde, esa fuerza silenciosa que lo acompaña desde joven y que lo convirtió en referente.

En los partidos decisivos, Marcelino volvió a dejar su sello. Y aunque no tuvo una gran final, algunas de sus intervenciones levantaron a los hinchas y empujaron al equipo de Mauricio Pellegrino más cerca del área de Atlético Mineiro, generando situaciones de riesgo y manteniendo el control del juego cuando más se necesitaba.

El 10 aporta conducción, desequilibrio y experiencia internacional. En los mata mata, marcó un gol clave en la ida con Fluminense, asistió a Dylan Aquino en la vuelta en el Maracaná y también dejó mano a mano a Rodrigo Castillo para el 1-0 en la revancha de las semifinales con la U de Chile. En la final, contra el Galo, mostró destellos de su calidad y se esforzó para marcar a los defensores rivales, jugando con inteligencia y controlando los tiempos del equipo.