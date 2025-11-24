Mientras Sebastián Villa resuelve su salida, Independiente Rivadavia quiere retener a una de su figuras

Lo cierto es que esta publicación encendió especulaciones, la Lepra enfrenta otro frente abierto con una de sus figuras. Se trata del final del préstamo de Ezequiel Centurión. El arquero, una de las figuras del plantel y clave para la obtención del título, debe regresar a River porque su cesión fue sin cargo ni opción de compra.
¿Cuál sería el futuro de Ezequiel Centurión?
Daniel Vila, presidente del club, explicó en declaraciones radiales que el jugador manifestó su deseo de seguir en Mendoza: “Ezequiel se quiere quedar en Independiente Rivadavia”, afirmó el dirigente durante una entrevista con Dos de Punta, donde confirmó que iniciarán conversaciones formales con River para intentar llegar a un acuerdo.
Dicha negociación no parece imposible y, de acuerdo con la información publicada por La Página Millonaria, en Núñez no tendrían en sus planes inmediatos al arquero de 28 años y manifestaron que están dispuestos a negociar su salida para obtener un ingreso económico.
En ese contexto, Independiente Rivadavia confía en que la voluntad del jugador y la necesidad de River de concretar una venta permitan avanzar hacia un entendimiento que le permita a Centurión continuar siendo el dueño del arco azul.
Los números de Ezequiel Centurión en Independiente Rivadavia
El paso del arquero por la Lepra ha sido relevante. Desde su llegada, disputó 57 partidos, recibió 60 goles y logró mantener la valla invicta en 20 oportunidades. A nivel profesional, la reciente Copa Argentina significó su quinto título: los cuatro anteriores los obtuvo con la camiseta de River. Su rendimiento constante y su peso en el vestuario explican el interés firme del club mendocino por retenerlo.