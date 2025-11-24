24 de noviembre de 2025 - 11:21

Mientras Sebastián Villa resuelve su salida, Independiente Rivadavia quiere retener a una de su figuras

La Lepra enfrenta la inminente salida de Ezequiel Centurión, cuyo préstamo con River finaliza y obliga a negociar para intentar retenerlo.

Independiente Rivadavia quiere la continuidad de Ezequiel Centurión y River estaría dispuesto a negociar.

Independiente Rivadavia quiere la continuidad de Ezequiel Centurión y River estaría dispuesto a negociar.

Foto:

Prensa CSIR
Por Cristian Reta

Leé además

El defensor paraguayo llegó esta temporada al Tomba, donde solo 11 partidos.

Godoy Cruz suma nuevas bajas y acelera la reestructuración del plantel

Por Redacción Deportes
El mendocino Marcelino Moreno fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2025 para Lanús. 

Marcelino Moreno, el líder silencioso que impulsó a Lanús a una nueva Copa Sudamericana

Por Juan Azor

Lo cierto es que esta publicación encendió especulaciones, la Lepra enfrenta otro frente abierto con una de sus figuras. Se trata del final del préstamo de Ezequiel Centurión. El arquero, una de las figuras del plantel y clave para la obtención del título, debe regresar a River porque su cesión fue sin cargo ni opción de compra.

Ezequiel Centurión

¿Cuál sería el futuro de Ezequiel Centurión?

Daniel Vila, presidente del club, explicó en declaraciones radiales que el jugador manifestó su deseo de seguir en Mendoza: “Ezequiel se quiere quedar en Independiente Rivadavia”, afirmó el dirigente durante una entrevista con Dos de Punta, donde confirmó que iniciarán conversaciones formales con River para intentar llegar a un acuerdo.

Dicha negociación no parece imposible y, de acuerdo con la información publicada por La Página Millonaria, en Núñez no tendrían en sus planes inmediatos al arquero de 28 años y manifestaron que están dispuestos a negociar su salida para obtener un ingreso económico.

Gonzalo Marinelli - Ezequiel Centurión
Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, los arqueros campeones de Independiente Rivadavia

Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, los arqueros campeones de Independiente Rivadavia

En ese contexto, Independiente Rivadavia confía en que la voluntad del jugador y la necesidad de River de concretar una venta permitan avanzar hacia un entendimiento que le permita a Centurión continuar siendo el dueño del arco azul.

Los números de Ezequiel Centurión en Independiente Rivadavia

El paso del arquero por la Lepra ha sido relevante. Desde su llegada, disputó 57 partidos, recibió 60 goles y logró mantener la valla invicta en 20 oportunidades. A nivel profesional, la reciente Copa Argentina significó su quinto título: los cuatro anteriores los obtuvo con la camiseta de River. Su rendimiento constante y su peso en el vestuario explican el interés firme del club mendocino por retenerlo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi recibió un reconocimiento por parte de la MLS

Se conoció la contundente decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami

Por Cristian Reta
INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila. 

Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

Por Redacción Deportes
Por la última fecha del Clausura 2025, Independiente Rivadavia visita a Defensa y Justicia. 

Con goles de Fernández y Studer, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, derrotó al Halcón por 2-0

Por Redacción Deportes
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Independiente Rivadavia festejará la Copa Argentina en una noche única

Por Redacción Deportes