Independiente Rivadavia festejará la Copa Argentina en una noche única

Por el Parque General San Martín el festejo todavía continúa, y parece interminable. El penal de Villa sigue gritándose, y los abrazos colmados de lágrimas no cesan. No es para menos. La consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina desató una alegría sin límites, que seguirá en una noche que promete ser emocionante.
Será este jueves 20 de noviembre desde las 20 horas, en pleno campo de juego del Bautista Gargantini. Allí se desarrollará la "Fiesta del campeón", donde los hinchas Azules podrán ser parte de la gran conmemoración por el logro obtenido por un módico precio de $10.000 para los socios, y de $30.000 para quienes no lo sean. Dichas entradas ya están a la venta a través de la web.
La información fue confirmada por el propio club en sus redes sociales, con una invitación que reza: "Se viene una noche única para reencontrarnos, celebrar y revivir juntos este momento histórico".
La fiesta del campeón de Independiente Rivadavia:
El bello evento contará con la presencia de todo el plantel que se consagró campeón en Córdoba ante Argentinos Juniors, además de tener múltiples sorteos, Foodtrucks con diversas propuestas gastronómicas, y la actuación estelar de "El Polaco" como artista invitado.
Como si todo eso fuese poco, la institución también confirmó que habrá un "Blue Day", donde toda la indumentaria oficial y el merchandising se venderá a precios increíbles, con descuentos especiales para el público en general, que buscará renovar el guardarropas Azul.
Sin dudas será una noche más que especial para el hincha de Independiente Rivadavia. La emoción reinará en Avenida Las Tipas, en una jornada destinada al reencuentro y al brindis por un año inolvidable. La histórica consagración en la Copa Argentina merece un festejo a la misma altura, y la denominada "Fiesta del campeón" promete serlo.