Independiente Rivadavia festejará la Copa Argentina en una noche única

La Lepra hará una verdadera fiesta para cerrar el año con todo, luego de la obtención de la primera estrella. Enterate de todos los detalles.

Por el Parque General San Martín el festejo todavía continúa, y parece interminable. El penal de Villa sigue gritándose, y los abrazos colmados de lágrimas no cesan. No es para menos. La consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina desató una alegría sin límites, que seguirá en una noche que promete ser emocionante.

Será este jueves 20 de noviembre desde las 20 horas, en pleno campo de juego del Bautista Gargantini. Allí se desarrollará la "Fiesta del campeón", donde los hinchas Azules podrán ser parte de la gran conmemoración por el logro obtenido por un módico precio de $10.000 para los socios, y de $30.000 para quienes no lo sean. Dichas entradas ya están a la venta a través de la web.

La información fue confirmada por el propio club en sus redes sociales, con una invitación que reza: "Se viene una noche única para reencontrarnos, celebrar y revivir juntos este momento histórico".

La fiesta del campeón de Independiente Rivadavia: Embed LA FIESTA DEL CAMPEÓN

Se viene una noche única para reencontrarnos, celebrar y revivir juntos este momento histórico.



Artista invitado: El Polaco

Presencia del plantel campeón

Sorteos durante la noche



Jueves 20 de noviembre

De 20:00 a 1:30 hs

Club… pic.twitter.com/AOIUU6o9e7 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 13, 2025 El bello evento contará con la presencia de todo el plantel que se consagró campeón en Córdoba ante Argentinos Juniors, además de tener múltiples sorteos, Foodtrucks con diversas propuestas gastronómicas, y la actuación estelar de "El Polaco" como artista invitado.

Como si todo eso fuese poco, la institución también confirmó que habrá un "Blue Day", donde toda la indumentaria oficial y el merchandising se venderá a precios increíbles, con descuentos especiales para el público en general, que buscará renovar el guardarropas Azul.