14 de noviembre de 2025 - 19:02

Independiente Rivadavia festejará la Copa Argentina en una noche única

La Lepra hará una verdadera fiesta para cerrar el año con todo, luego de la obtención de la primera estrella. Enterate de todos los detalles.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por el Parque General San Martín el festejo todavía continúa, y parece interminable. El penal de Villa sigue gritándose, y los abrazos colmados de lágrimas no cesan. No es para menos. La consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina desató una alegría sin límites, que seguirá en una noche que promete ser emocionante.

Leé además

Alfredo Berti y Nicolás Ramírez, los protagonistas de una dura discusión que terminó en la expulsión del entrenador del Parque. 

Alfredo Berti recibe dura sanción tras la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Fútbol. El Tomba necesita una victoria y un milagro para salvarse del descenso.

Clausura: Cronograma confirmado para la fecha 16° del Fútbol, donde habrá clasificados a playoffs y descensos

Por Gonzalo Tapia

Será este jueves 20 de noviembre desde las 20 horas, en pleno campo de juego del Bautista Gargantini. Allí se desarrollará la "Fiesta del campeón", donde los hinchas Azules podrán ser parte de la gran conmemoración por el logro obtenido por un módico precio de $10.000 para los socios, y de $30.000 para quienes no lo sean. Dichas entradas ya están a la venta a través de la web.

La información fue confirmada por el propio club en sus redes sociales, con una invitación que reza: "Se viene una noche única para reencontrarnos, celebrar y revivir juntos este momento histórico".

La fiesta del campeón de Independiente Rivadavia:

Embed

El bello evento contará con la presencia de todo el plantel que se consagró campeón en Córdoba ante Argentinos Juniors, además de tener múltiples sorteos, Foodtrucks con diversas propuestas gastronómicas, y la actuación estelar de "El Polaco" como artista invitado.

Como si todo eso fuese poco, la institución también confirmó que habrá un "Blue Day", donde toda la indumentaria oficial y el merchandising se venderá a precios increíbles, con descuentos especiales para el público en general, que buscará renovar el guardarropas Azul.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. 

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, igualó 0-0 con Central Córdoba en La Catedral

Por Redacción Deportes
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

La fiesta de Independiente Rivadavia en imágenes: La Catedral se vistió de gala para recibir el campeón

Por Redacción Deportes
Alfredo Berti y Nicolás Ramírez, los protagonistas de una dura discusión que terminó en la expulsión del entrenador del Parque. 

Independiente Rivadavia: Nicolás Ramírez fulminó a Alfredo Berti en su informe

Por Redacción Deportes
Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, los arqueros campeones de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión se fracturó y su futuro entre Independiente Rivadavia y River Plate es incierto

Por Emanuel Cenci