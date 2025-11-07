Independiente Rivadavia: Nicolás Ramírez fulminó a Alfredo Berti en su informe

El árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors presentó un duro descargo sobre lo acontecido con el DT.

Algunos días después del picante encontronazo que protagonizaron Nicolás Ramírez y Alfredo Berti en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors producto de los discutidos fallos, salió a la luz el informe del árbitro sobre la expulsión del entrenador de la Lepra.

El descargo se filtró recientemente, y da cuenta de cómo vivió el juez del encuentro la situación que se suscitó con la tarjeta roja que le mostró al DT. La justificación del fallo por parte de Ramírez fue una agresión del entrenador a un rival. "A los 77 minutos de juego expulso del área técnica al DT de Independiente Rivadavia de Mendoza, Berti Alfredo, por realizar una zancadilla al jugador Hernán López Muñoz cuando se acercaba hacia el balón ubicado fuera del campo de juego para realizar un lateral", comenzó.

El tenso cruce de Berti y Ramírez en la Copa Argentina: Embed "¡SOS UN BOTÓN!"



Alfredo Berti cara a cara con Nicolás Ramírez después de recibir la roja por cruzarse con Hernán López Muñoz, en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/p6HHIj75uZ — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025 Dicha determinación causó la explosión de Berti, que ingresó a la cancha para dejar en claro su repudio por la sanción. Al respecto, el juez expresó: "Luego de exhibirle la tarjeta roja, ingresa al campo de juego y se acerca hacia mi persona de manera agresiva y violenta, mirándome a los ojos y gritándome a viva voz: 'sos un botón, te cag... a trompadas, lo que hiciste es una vergüenza, desvergonzado de mier..., hijo de mil pu... Te voy a ir a buscar a tu casa, la con... de tu madre´."

Ramírez continuó relatando como vivió la situación, y aseguró: "Inmediatamente luego de alejarse de mi, se acerca hacia el 5to arbitro y le grita en el oído: 'son unos hijos de pu...´Luego se acerca hacia el cuarto árbitro, de manera agresiva se enfrenta cara a cara y le grita: 'son unos hijos de pu..., ladrones de mie... ladrón, y te lo digo yo, hijo de pu...'."

El antecedente entre Nicolás Ramírez y Alfredo Berti: Embed Ya había un antecedente entre Ramirez y Berti, además. Y curiosamente en un Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

pic.twitter.com/lJORmUNYya https://t.co/sIdtWQUy48 — MDAM (@MatiAcostaSL) November 6, 2025 Finalmente, el informe cierra con la salida del conductor de la Lepra de la cancha. "Al observar esa actitud me acerco hacia la posicion de ambos para buscar que se retire el DT, y vuelve a increparme violentamente poniéndose cara a cara, y me vuelve a gritar: 'la con... de tu madre, hijo de pu...'. Luego de esto, se retira del campo de juego".