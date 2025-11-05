Copa Argentina: Alfredo Berti vs Ramírez, un duelo que viene de a ratos y explotó en la final

Alfredo Berti y Nicolás Ramírez volvieron a tener una rencilla, pero esta vez en una trascendental final de Copa Argentina para Independiente Rivadavia

La final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tuvo todos los condimentos y uno de los que no pasó desapercibido fue la expulsión de Alfredo Berti a manos de Nicolás Ramírez, que terminó en una pelea y escándalo.

El experimentado entrenador mantuvo una disputa con Hernán López Muñoz en el lateral y no se guardó nada. Rápidamente se armó el tumulto y el saldo final fue la expulsión del DT leproso. Si bien es cierto que existió el contacto entre ambos, quedó la sensación de que no era para una tarjeta roja al adiestrador.

La expulsión del técnico de Independiente Rivadavia: Embed ¡EXPLOTÓ ALFREDO!



Berti, el entrenador de #IndependienteRivadavia se puso cara a cara con Nicolás Ramírez, quien lo expulsó tras el cruce con Hernán López Muñoz de Argentinos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VbASYB7k4J — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025 La reacción de Berti fue contundente. Mientras se iba, le lanzó a Ramírez lo siguiente: "Sos un ladrón, hijo de mil p... Te voy a buscar a tu casa, te cagaria a trompadas”. Luego, se retiró acompañado por un equipo de seguridad.

El antecedente entre el Alfredo Berti y Nicolás Ramírez Lo cierto es que este no fue el único encontronazo entre estos dos protagonistas, quienes ya habían tenido una vieja rencilla, justamente en un duelo entre Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

"Es un fenómeno, no le dije nada", había expresado el entrenador al ayudante de ese encuentro: "Que me venga a sacar él (..)nos corta el ataque, boludo qué te pasa, somo el partener de ellos?(...) cómo me va a cortar un ataque ahí?", continuaba Berti al cuarto árbitro.