Copa Argentina: Alfredo Berti vs Ramírez, un duelo que viene de a ratos y explotó en la final

Alfredo Berti y Nicolás Ramírez volvieron a tener una rencilla, pero esta vez en una trascendental final de Copa Argentina para Independiente Rivadavia

Final caliente en la Copa Argentina

Por Nicolás Salas

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Córdoba, tierra de gloria leprosa: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

La histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina en fotos

Por Redacción Deportes

El experimentado entrenador mantuvo una disputa con Hernán López Muñoz en el lateral y no se guardó nada. Rápidamente se armó el tumulto y el saldo final fue la expulsión del DT leproso. Si bien es cierto que existió el contacto entre ambos, quedó la sensación de que no era para una tarjeta roja al adiestrador.

La expulsión del técnico de Independiente Rivadavia:

La reacción de Berti fue contundente. Mientras se iba, le lanzó a Ramírez lo siguiente: "Sos un ladrón, hijo de mil p... Te voy a buscar a tu casa, te cagaria a trompadas”. Luego, se retiró acompañado por un equipo de seguridad.

El antecedente entre el Alfredo Berti y Nicolás Ramírez

Lo cierto es que este no fue el único encontronazo entre estos dos protagonistas, quienes ya habían tenido una vieja rencilla, justamente en un duelo entre Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

"Es un fenómeno, no le dije nada", había expresado el entrenador al ayudante de ese encuentro: "Que me venga a sacar él (..)nos corta el ataque, boludo qué te pasa, somo el partener de ellos?(...) cómo me va a cortar un ataque ahí?", continuaba Berti al cuarto árbitro.

"Vení vení", prosiguió el DT, pero esta vez de forma directa a Ramírez. Luego se dirigió al asistente y le dijo: "Vos tenés que comentarle todo al forro este, Se cree que es Castrilli, Casteilli el boludo", aseguró Berti en aquella rencilla.

Así, esta historia entre el entrenador de Independiente Rivadavia y el árbitro Nicolás Ramírez sumó un capítulo más. Se trató del más polémico para el elenco Leproso, ya que sufrió la expulsión de su director técnico, y de los jugadores Maximiliano Amarfil y Alejo Osella.

