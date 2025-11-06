Copa Argentina: Luciano Gómez, el correntino que abrió el camino a la gloria de Independiente Rivadavia

Desde las calles de Laguna Seca, en la ciudad de Corrientes, hasta levantar una copa nacional en el fútbol grande. La historia de Luciano Gómez, de 29 años , es la de un correntino que a base esfuerzo, carácter y talento se abrió paso en el exigente mundo de la Liga Profesional.

Formado en las inferiores de Huracán Corrientes y luego en la Escuela Filial de Racing dirigida por Pedro Portal, Gómez decidió a los 15 años probar suerte en Buenos Aires. Su destino fue Banfield, donde superó las pruebas y comenzó un camino que lo llevó a vestir camisetas pesadas como Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y, actualmente, Independiente Rivadavia .

En la final de la Copa Argentina 2025, fue él q uien se paró frente al arco para abrir la serie de penales ante Argentinos Juniors, el club dueño de su pase. Lo mismo había hecho en semifinales frente a River, con el mismo temple.

“Fue un partido duro, difícil, más aún porque lo terminamos con jugadores menos. Creo que defendimos bastante bien y después fuimos muy eficaces en los penales”, explicó el lateral correntino, todavía con la emoción a flor de piel.

Sobre su rol como primer ejecutante, contó: “En estos últimos partidos pedí patear el primer penal porque me sentía con confianza”.

image El capitán de la Lepra, Sebastián Villa junto a Luciano Gómez, durante la caravana Azul que copó la ciudad mendocina. Ramiro Gómez

Frente a dos arqueros de selección

Lo de Gómez no fue un detalle menor, porque enfrentó a Franco Armani y a Sergio "Chiquito" Romero, dos arqueros de Selección Argentina. Sin embargo, en ambas tandas mantuvo la calma y convirtió con una frialdad admirable.

“Cuando se paran enfrente son dos arqueros gigantes y como que el arco se achica, pero iba decidido dónde patear. Si pateás mal, hay muchas chances de que te adivinen, por eso me tomé unos segundos para concentrarme y ejecutarlo bien”, relató.

image La llegada de los campeones de la Copa Argentina Ramiro Gómez

La salvada sobre la línea

Además del penal convertido, Gómez protagonizó una de las acciones más determinantes del partido: una salvada sobre la línea que evitó el gol de Argentinos Juniors y mantuvo con vida a la Lepra.

“¿Qué fue más importante, el gol o la salvada? -¡La salvada! Pero el penal fue fundamental hacerlo”, confesó entre risas, consciente de que ambas jugadas lo convirtieron en uno de los grandes héroes de la final.

“Este equipo tiene unos huevos enormes”

El correntino no duda en definir la esencia de la Lepra campeona: “Este equipo tiene unos huevos enormes. Podemos jugar bien o mal, pero siempre vamos al frente. Esta final la jugamos así. Defendimos con dos jugadores menos e hicimos un partido perfecto. A la hora de los penales fuimos muy eficaces”.

El título no solo significó la primera Copa Argentina para Independiente Rivadavia, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2026, un sueño cumplido para el club y su gente. “Estoy muy contento por este grupo porque pudo dejar a Independiente en lo más alto. Ahora toca descansar y disfrutar de todo esto que es muy lindo”, aseguró el jugador.

El respaldo de Berti, clave en el grupo

El jugador también tuvo palabras de agradecimiento para el técnico Alfredo Berti, conductor del histórico logro: “Alfredo es una persona que nos banca mucho y nos alienta todo el tiempo. Siempre positivo. Estamos muy felices porque se dio todo: todos tiramos para el mismo lado”.

De aquel pibe de Laguna Seca al futbolista que abrió el camino en los penales más importantes de la historia de Independiente Rivadavia.

Luciano Gómez no solo se ganó un lugar en el once mendocino, sino también en la historia grande de los Azules.