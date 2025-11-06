Fútbol: Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia, que conquistó su segunda Copa Argentina

El arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza Gonzalo Marinelli se convirtió en el héroe de la “Lepra” al desviar el remate del delantero de Argentinos Juniors Tomás Molina en la tanda de penales de la final de la Copa Argentina de Fútbol.

En el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza empató 2-2 con Argentinos Juniors, tras ir 2-0 arriba en el marcador, en la final de la Copa Argentina se definió desde el punto penal.

Marinelli debía lucirse tras haber ingresado a los 45 minutos del complemento por Ezequiel Centurión y sufrir el gol del empate 2 a 2 de los de La Paternal.

En el cuarto penal, el arquero de 36 años le contuvo el remate al delantero Tomás Molina sobre el palo izquierdo pero el árbitro Nicolás Ramírez lo anuló por haberse adelantado y el atacante lo tuvo que ejecutar nuevamente.

Allí, Marinelli volvió a lucirse y, con una volada al palo derecho, tapó el disparo para que el torneo federal quede en los pies del colombiano Sebastián Villa que le dio el campeonato a los mendocinos.

Nacido el 7 de febrero de 1989 en el partido bonaerense de Jose C. Paz, el arquero inició su carrera en River Plate donde estuvo desde 2008 hasta 2013, formando parte del descenso y ascenso del “Millonario” en 2011 y 2012, respectivamente.

Marinelli pasó sin pena ni gloria por el elenco de Núñez y sin siquiera haber debutado, fue cedido a Atlético de Rafaela , equipo en el que estuvo hasta 2014, año en el que debutó en Primera División en febrero, justamente ante el conjunto que lo vio nacer en una derrota por 2 a 0 en el estadio Monumental.

En su retorno a River, la dirigencia decidió dejarlo libre y recaló en Huracán de cara al segundo semestre de 2014 , etapa en la que el “Globo” peleaba la Copa Argentina y el ascenso a la Primera División, objetivos que terminó logrando.

En el equipo de Parque Patricios estuvo hasta 2017, cuando se fue a Colón de Santa Fe con el pase en su poder tras haber disputado tan sólo cinco partidos en su etapa en el conjunto “Quemero”.

En el “Sabalero” estuvo sólo un año y jugó un solo partido, por Copa Argentina, justamente ante Huracán en lo que fue derrota 1-0.

Su primera Copa personal

En 2018, el arquero quedó nuevamente libre y recaló en Tigre donde explotó su potencial, convirtiendosé en un ídolo del “Matador” al ganar la Copa de la Liga 2019 ante Boca en Córdoba y el ascenso a Primera División en 2021 ante Barracas Central.

En el club del norte del Conurbano estuvo hasta 2023 tras haber disputado 132 partidos, con 39 vallas invictas y 159 goles en contra.

Nuevamente, en enero de 2024, el arquero se fue con el pase en su poder y llegó a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde disputó 17 encuentros el año pasado y dos solos en esta temporada, ambos por Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires y esta final ante Argentinos Juniors.