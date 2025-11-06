6 de noviembre de 2025 - 08:54

Una huella eterna: Independiente Rivadavia, el primer equipo mendocino, campeón del fútbol argentino

Histórico para Mendoza. Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina al derrotar a Argentinos por 5-3 desde los 12 pasos (2-2).

El capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, la gran figura del Azul en la Copa Argentina.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Independiente Rivadavia: referente absoltuo del fútbol de Mendoza

Desde octubre de 1921, cuando se creó la Liga Mendocina de Fútbol, el Azul del Parque, club fundador, empezó a escribir su mágica historia que lo convierten, sin dudas, en uno de los máximos referentes de nuestro fútbol: 25 títulos de Liga Mendocina (1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1945, 1960, 1961, 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1978, 1992-93, 1993-94, 2007 -formativa- y 2010); dos Torneos Argentino A (hoy Federal): 1998-1999 y 2006-2007; y un título de la Primer Nacional 2023, logrando el ansiado ascenso a la máxima categoría. Anoche, escribió sin dudas, su página dorada: campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar a Argentinos por 5-3 en la tanda de penales, luego de un 2-2 emocionante. .

image
EL DÍA DE LA MÍSTICA LEPROSA. l domingo 27 de junio de 1999, en un Bautista Gargantini repleto, Independiente Rivadavia derrotó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 0 y ascendió por primera vez a la B Nacional (hoy Primera Nacional).

Independiente Rivadavia: una pasión que no entiende de categorías

Explotan los corazones Azules. Se abrazan generaciones y generaciones en la platea y la popular de la cancha de Instituto. Miles de promesas se empiezan a cumplir en este instante. Miles de hinchas no paran de derramar lágrimas y miran el cielo buscando al papá, mamá, abuelo, tío o vecino, que lo llevó por primera vez al Bautista Gargantini y le transmitió esa pasión Azul que se convirtió en un sentimiento inoxidable. Una especie de enfermedad, con la que tuvo que aprender a convivir día a día. Porque de esos se tratan este tipo de pasiones enfermizas.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 23.49.59
Miles de familias de Mendoza, recorrieron los 800 kilómetros en busca de la Gloria. Generaciones y Generaciones. La familia Egarrat-Loyola estuvo presente. Histórico.

Y el hincha Azul, luce con orgullo su escudo con una estrella de oro en la máxima categoría. Algo inédito para el fútbol provincial. Porque el hincha de la Lepra durante años, soñó con este presente. Bancó temporadas absurdas de promesas inexistentes, jugadores con chapa que les pesó la camiseta, sin embargo, el Caudillo del Parque siempre fiel en la tribuna. No importa la hora, el día o la categoría. Sin dudas, el movimiento más popular de la Región Cuyo. Por eso, lo demostró en el 2023 y lo reflejó anoche, donde llevó más de 10 mil almas al estadio de la Gloria. Impresionante.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 09.32.54
La familia Jait con el corazón inflado de pasión y color Azul en la platea del estadio de Instituto de Córdoba. Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina 2025.

Independiente Rivadavia: nombres ilustres grabados a fuego en el corazón Azul

La historia indica que nombres como los de "Gringo" Mémoli; "Cura" Vergara, Roberto "Arbolito" López, Luis "Conejo" Cortez, Tomás Felipe Carlovich, el Turco García, Claudio "Lobo" Cordone, Vicente González; Francisco y su hijo Jorge Benegas; Luis Bolognesi; Juan Carlos Minotto; Felipe Canedo, Claudio Del Bosco y Jorge Vivaldo, entre otros, están en las vitrinas del club con el mote de ídolos. Hoy, hay lugar para un tal Alfredo Berti, el DT campeón de la Primera Nacional y el entrenador que le hizo sumar su primera estrella de oro. Sin dudas, merece estatua. ¡Urgente!. Y como no mencionar a un Sebastián Villa, el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad, Centurión, Studer, Costa, Osella, Cardillo, Bottari, Amarfil, Gómez, Tonetto, Villalba, Fernández, Arce, Rematar, Marinelli y otros. GLORIAS ETERNAS.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 08.36.03
GLORIA ETERNA. Hugo Cirilo Mémoli, máximo ídolo en la historia del Azul de Parque.

Independiente Rivadavia: tiene que sufrir, así lo indica el ADN AZUL

Tal cual indica su historia, Independiente tuvo que sufrir para conquistar el oro. Con un coraje admirable. Una entrega a la altura de lo que dejan sus hinchas en cada tribuna. Llegó la apertura del marcador. No podía ser otro que Arce, el paraguayo que tantas gargantas azules infló con sus goles. Pero, se quedó con 10 hombres por la expulsión de Amarfil. Aumentó con un tanto de Fernández. Y aguantó con el alma. Terminó con 9 por la roja a Osella. Llegó la reacción del Bicho. Empató. Penales. VAR. Y el Azul hizo historia.

La primera estrella de oro para el fútbol de Mendoza.

