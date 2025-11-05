Inolvidable hazaña de Independiente Rivadavia, que es campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia sufrió un partido de locos, y se consagró campeón de la Copa Argentina por penales, con dos hombres menos, el arquero suplente en cancha y el entrenador expulsado. Imposible pedir una noche mejor. Inolvidable triunfo de Mendoza ante Argentinos Juniors . Córdoba le sienta bien a la Lepra.

El comienzo del Azul fue inmejorable. Fueron 20 minutos para guardar en los manuales de cómo se juega una final. No dejó respirar al Bicho en ningún momento, presionando en todos los sectores del campo para disputarle la pelota a un equipo que hace un culto de la posesión.

Sin embargo, cuando la capturó, el equipo de Berti no se entretuvo y decidió lanzar largo para encontrar mal parado a su contrincante. Así tuvo dos claras en los primeros instantes, cuando Fernández remató débil tras el pase de Arce, y luego con una corrida de Villa que terminó con un disparo apenas desviado.

Pero lo mejor de ese lapso del encuentro todavía estaba por venir. A los 8’, el Azul aprovechó el desconcierto de Argentinos para abrir el marcador. Alejo Osella metió un centro llovido al segundo palo, Romero no respondió bien (se hizo visera varias veces con las manos aduciendo problemas con la iluminación), y Alex Arce la mandó a guardar por detrás de todos.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR Y GOL DE LA LEPRA MENDOCINA! A los 9´, Álex Arce marcó el 1-0 de #IndependienteRivadavia ante #Argentinos , en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/L0NFZP3UzI

Ese excelente trabajo comenzó a pasar factura desde lo físico cerca de la media hora. Fattori empezó a tener más tiempo para pensar en los de La Paternal , y comenzó a encontrar en López Muñoz al socio de toda la temporada. Así, de a poco fue metiendo a Independiente contra su arco.

De todas formas, le costó muchísimo generar chances claras, y sólo contó con un cabezazo incómodo de Tomás Molina. Pero el primer tiempo tuvo una buena para el Bicho: la correcta expulsión de Maximiliano Amarfil por doble amarilla.

La segunda mitad arrancó con la misma tónica del cierre de la etapa inicial. Argentinos como amo y señor del balón, y los de Berti agazapados para defenderse en inferioridad numérica. En ese sentido, los cambios de Nicolás Diez fueron ofensivos, con el ingreso de Giaccone y Viveros para sumar más piernas en la zona media.

Contra letal y 2 a 0 a favor de la Lepra:

Embed ¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6PrpwHBtWa — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

El Bicho inclinó la cancha y jugó casi siempre en el campo contrario. Sin embargo, en el mejor momento llegó lo inesperado. Sebastián Villa fue más vivo que todos para recuperar y salir de contra, se la cedió para Matías Fernández y el volante definió con clase ante la salida de Sergio Romero. Delirio absoluto en la tribuna mendocina, desde donde brotó la emoción.

Descontó Argentinos, para meterse de nuevo en partido:

Embed ¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/0irWrTyXxN — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

El grito de gol todavía retumbaba en Alta Córdoba cuando Giaccone metió un centro que Alan Lezcano dominó y mandó a guardar, logrando el descuento del elenco de Buenos Aires. Sin dudarlo, automáticamente el DT sacó a un volante y un defensor para hacer ingresar a dos delanteros: Ismael Sosa y el uruguayo Bentancourt. La señal era sencilla. Argentinos iba a matar o morir.

Los minutos fueron pasando, y el trámite se diluía por malísimas noticias para Independiente. Primero, por un encontronazo entre Alfredo Berti y Hernán López Muñoz que terminó con la injusta expulsión del entrenador Leproso. Luego, Ezequiel Centurión cayó mal, se lesionó la muñeca y no le quedó otra que pedir el cambio. Para culminar, Alejo Osella recibió la segunda amarilla y dejó a su equipo con nueve. A esa altura, el Azul era puro nervio, garra y corazón.

Godoy y un puñal a la ilusión mendocina:

Embed ¡AGÓNICO EMPATE DEL BICHO!



A los 90'+7, Godoy puso el 2-2 ante #IndependienteRivadavia en un PARTIDAZO por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/0S4tkv6r9T — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Y después de batallar durante todo el segundo tiempo, y de hacerlo con mucho espíritu competitivo y amor propio, la Lepra recibió otro golpazo. A los 52', Rivero tiró el centro, Giaccone la bajó, y el defensor Erik Godoy (que se paró como un delantero más), estampó el empate en medio de un mar de piernas.

Pero el destino le guardaba un regalo inolvidable a Independiente. Los penales significaron el premio mayor para un equipo que no se dio por vencido nunca. Todos ejecutaron de forma excelente, y así como sucedió en las semifinales, Sebastián Villa se hizo cargo del último disparo para llevar la alegría eterna al Parque General San Martín. Marinelli también fue clave. Esos giros hermosos del fútbol permitieron que el arquero suplente tenga que salvar la noche, salvando en dos ocasiones a su equipo.

La consagración Azul en los pies de Villa:

Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!



Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports pic.twitter.com/gmUZIhazlF — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Felicitaciones, Independiente. El partido más importante de la historia de Mendoza terminó con alegría, después de un sufrimiento que parecía interminable. Con dos menos, sin el DT en cancha, y con el arquero suplente, el Azul es campeón, y vaya si lo tiene merecido.

Formaciones de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:

Independiente Rivadavia (2): Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (2): Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Goles: PT: 8' Alex Arce (I). ST: 16' Matías Fernández (I), 18' Alan Lezcano (A), 52' Erik Godoy (A)

Cambios: ST: 00' L. Giaccone por Prieto (A) ,00' E. Viveros por Florentín (A), 20' N. Retamar por Fernández (I), 23' I. Sosa por Riquelme (A), 24' I. Villalba por Arce (I), 26' R. Bentancourt por Fattori (A), 45' D. Tonetto por Cadillo (I), 45' G. Marinelli por Centurión (I), 47' E. Godoy por Lozano (A)

Incidencias: PT: 41' expulsado Maximiliano Amarfil por doble amarilla (I), ST: 31' expulsado Alfredo Berti por agresión a López Muñoz (I), 46' expulsado Alejo Osella por doble amarilla (I)

Penales: Convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer, Sebastián Villa (I); Alan Lezcano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone (A). Erró Tomás Molina (A)

Minuto a minuto y estadísticas: