Cuarenta datos de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

La final de la Copa Argentina 2025 entre I ndependiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que comenzará a las 21.10 de este miércoles en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba está marcada por la búsqueda de una consagración inédita para ambos clubes. A continuación, repasamos los datos de la previa del cotejo que cerará la edición de este año.

El aguante Leproso: todo el color de la previa de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors

Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, busca un nuevo título en el fútbol argentino

1 - Paridad en el historial: De los 9 antecedentes generales, la paridad ha sido una constante: Argentinos Juniors ostenta 4 victorias e Independiente Rivadavia registra 5 triunfos .

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors en el estadio de Instituto de Córdoba.

2 - Un hito inigualable: Es la primera Final de nivel uno que afronta Independiente Rivadavia en sus 112 años de historia .

3 - Primer campeón mendocino: La "Lepra" busca ser el primer conjunto mendocino en consagrarse en un torneo a nivel nacional.

4 - Final inédita: Es la primera Final de Copa Argentina para Argentinos Juniors en la historia del certamen, también para Independiente Rivadavia.

5 - Multicampeón, pero sin Copa: Argentinos Juniors es multicampeón nacional y continental, pero busca su primer título en Copa Argentina.

6 - Goleador histórico: El máximo goleador histórico de Argentinos Juniors en la Copa Argentina es Gabriel Ávalos con 6 tantos.

7 - Nadie repitió en Independiente Rivadavia: Leonel Altobelli (edición 2011-2012), Víctor Píriz Alves (edición 2012-2013), Diego Cardozo (edición 2013-2014), Juan Pablo Pereyra (edición 2015-2016), Mauricio Asenjo (2019), Lucas Ambrogio, Matías Quiroga (ambos en la décima edición), Francisco Petrasso, Victorio Ramis (ambos en la duodécima edición), Alejo Osella, Sebastián Villa, Nicolás Retamar, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio (los ocho en la decimotercera edición), con un tanto cada uno son los goleadores del equipo en la historia del torneo.

8 - Sequía del "Bicho": Argentinos Juniors busca quebrar una sequía de 15 años sin títulos (su último fue el Clausura 2010).

9 - Campeones en el plantel: Dos jugadores de Independiente Rivadavia (Gonzalo Marinelli con Huracán y Sebastián Villa con Boca) y uno de Argentinos Juniors (Tomás Molina con Argentinos) ya han sido campeones de la Copa Argentina en ediciones anteriores.

10 - Campeones históricos: Boca (4) y River (3) son los máximos ganadores históricos del trofeo, seguido por un grupo de equipos con un título (Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba - SdE).

Embed Así fue el camino de @CSIRoficial para llegar a la Final de la 13º edición de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/JEl5F89Wso — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 5, 2025

Copa Argentina: datos de Independiente Rivadavia (11-25)

11 - El camino a la Final: Independiente Rivadavia eliminó a River Plate en Semifinales.

12 - El hito del DT: El entrenador Alfredo Berti fue el protagonista del hito del ascenso a Primera División en 2023.

13 - Superando barreras: El club mendocino dejó atrás campañas en las que nunca había superado los 16avos de Final.

14 - Racha contra Primera: En la presente Copa, Independiente Rivadavia hilvanó tres presentaciones positivas ante rivales de Primera (Platense, Tigre y River).

15 - Partidos disputados: La "Lepra" lleva 5 partidos jugados en esta edición de la Copa.

16 - Récord en la Copa: Su campaña incluye 3 triunfos y 2 empates.

17 - Goles a favor y en contra: El equipo registra 8 goles a favor y 4 en contra.

18 - Goleo repartido:Ocho jugadores distintos anotaron un tanto cada uno (Osella, S. Villa, Retamar, Villalba, Cardillo, Fernández, Sartori y Bonifacio).

19 - Héroe de penales: El arquero Ezequiel Centurión contuvo 3 remates en series de penales (2 vs Platense, 1 vs River).

20 - Los de asistencia perfecta:Siete jugadores disputaron los 5 partidos (Studer, Fernández, Amarfil, Bottari, S. Villa, Retamar y Cardillo).

21 - Ranking histórico: Su posición en el ranking histórico de la Copa Argentina es 58° de 330°.

22 - El paso a la Final: En Semifinales, superó 4-3 por penales a River tras un 0-0.

23 - Campeones en la plantilla:Gonzalo Marinelli (Huracán 2013-14) y Sebastián Villa (Boca 2020) son los jugadores del plantel que ya se consagraron en la Copa Argentina.

24 - Efectividad en penales: Registra dos victorias y dos derrotas en definiciones por penales en la Copa.

25 - Historial general de Copa: En el historial general del certamen, tiene 17 partidos jugados, con 7 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Embed Así fue el camino de @AAAJoficial para llegar a la Final de la 13º edición de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/eKKOSO6Q40 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 5, 2025

Copa Argentina: datos de Argentinos Juniors (26-40)

26 - El camino a la Final: Argentinos Juniors llegó a la instancia decisiva con cinco triunfos consecutivos.

27 - Efectividad total: Es el sexto equipo en la historia de la Copa Argentina que llega a la Final con un camino que solamente incluyó triunfos (5 de 5).

28 - Estrategia de goles:Nueve de sus once anotaciones en la Copa llegaron en los segundos tiempos.

29 - Cambio de arquero: La grave lesión del capitán Diego Rodríguez derivó en la llegada de Sergio Romero como refuerzo.

30 - DT perfecto: El entrenador Nicolás Diez tiene un historial perfecto de cinco triunfos en esta edición.

31 - Partidos disputados: Argentinos Juniors lleva 5 partidos jugados en esta edición de la Copa.

32 - Récord en la Copa: Su campaña es de 5 triunfos y 0 empates/derrotas.

33 - Goles a favor y en contra: El equipo acumula 11 goles a favor y 2 en contra.

34 - Máximo goleador de la edición:Tomás Molina es el máximo goleador de la edición con 5 tantos, anotando en los cinco encuentros disputados.

35 - Goleo repartido (resto): Cinco jugadores se repartieron los otros 6 goles: Herrera, Sosa, Lozano, Lescano y López Muñoz (un tanto cada uno).

36 - Los de asistencia perfecta:Tres jugadores disputaron los 5 partidos (Godoy, Lescano y Molina).

37 - Ranking histórico: Su posición en el ranking histórico de la Copa Argentina es 7° de 330°.

38 - El paso a la Final: En Semifinales, venció 2-1 a Belgrano en Rosario.

39 - Campeón en la plantilla:Tomás Molina es el único jugador del plantel que ya se consagró en la Copa (con Central Córdoba en la duodécima edición).

40 - Títulos históricos: El "Bicho" es multicampeón nacional (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010) y continental (Libertadores 1985 e Interamericana 1986).