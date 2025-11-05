5 de noviembre de 2025 - 19:00

El aguante Leproso: todo el color de la previa de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors

Desde temprano, los hinchas de Independiente Rivadavia ingresan al estadio de Instituto de Córdoba para vivir la final de la Copa Argentina

El aguante Leproso: todo el color de la previa de Independiente Rivadavia Foto 1/10

Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Por Nicolás Salas
Independiente Rivadavia - Argentinos, por Copa Argentina
En Vivo

¡Dale, Lepra! Independiente Rivadavia va por la gloria ante Argentinos Juniors

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia sueña con la primera estrella de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. 

Cuarenta datos de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Por Nicolás Salas
Independiente Rivadavia y el duende, elementos inseparables

El duende vigila: el talismán invisible de Independiente Rivadavia

Por Nicolás Salas