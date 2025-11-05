Córdoba, tierra de gloria leprosa: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Córdoba volvió a ser el escenario del milagro, a un año de aquel ascenso inolvidable en el Mario Alberto Kempes, Independiente Rivadavia regresó a la provincia mediterránea para alcanzar la cima del fútbol argentino. En una noche consagratoria en Alta Córdoba, la Lepra venció a Argentinos Juniors y levantó la Copa Argentina 2025 , el primer título nacional de su historia.

La escena parecía escrita de antemano, como si Córdoba y Mendoza se hubieran aliado para contar una historia improbable : la de un club que hace dos décadas luchaba por no descender al Torneo Argentino B y que hoy celebra en lo más alto. En las últimas dos temporadas, Independiente Rivadavia pasó de pelear por mantenerse en Primera a gritar campeón en todo el país. Tocó el cielo otra vez, y lo hizo en el mismo lugar donde empezó a creer que podía hacerlo.

Recordemos que, en octubre de 2023, el Kempes fue testigo del desahogo de una hinchada que esperó casi cuarenta años para volver a la máxima categoría. Aquella noche quedó grabada como el inicio de una nueva era: el punto de quiebre entre la incertidumbre y la esperanza, entre la resistencia y la fe.

Hay estadios que se vuelven amuletos y ciudades que parecen tener un magnetismo especial. Para los hinchas leprosos, Córdoba ya es un lugar sagrado . Allí el club encontró su renacimiento, su identidad y su validación definitiva en el mapa grande del fútbol argentino.

La conquista de la Copa Argentina consolida un proyecto que maduró en silencio, con una dirigencia que ordenó la casa y un cuerpo técnico que supo construir pertenencia. El equipo, sólido y comprometido, volvió a demostrar que el fútbol también es una cuestión de convicción.

La victoria por penaales ante Argentinos Juniors fue el reflejo de un camino que combinó esfuerzo, carácter y una fe inquebrantable. Independiente Rivadavia jugó con la autoridad de un grande y con la humildad de quien conoce el sacrificio. Ganó como equipo y celebró como pueblo.

Ahora el horizonte cambia, ya que el club mendocino disputará por primera vez la Copa Libertadores, un salto impensado para generaciones enteras que crecieron soñando con ver la camiseta azul en escenarios internacionales. El desafío será mayúsculo, pero también inspirador. Independiente Rivadavia dejó de ser una historia de resistencia para transformarse en un proyecto de trascendencia.

Cinco nombres sostienen el puente entre ambas glorias

Diego Toneto, Luciano Abecasis, Santiago Flores, Victorio Ramis y Alex Arce, son los héroes del ascenso que repiten título y encarnan el alma de este ciclo. En ellos se condensa la continuidad de un grupo que transformó la ilusión en hábito, la fe en identidad.