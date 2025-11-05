5 de noviembre de 2025 - 23:52

La histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina en fotos

La cancha de Instituto de Córdoba fue el escenario de una final que quedará en el recuerdo de los hinchas de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 1/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 2/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 3/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 4/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 5/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por CSIR
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 6/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 7/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina Foto 8/8

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Por Copa Argentina
Las Más leidas

Te puede interesar

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Córdoba, tierra de gloria leprosa: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Por Nicolás Salas
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Inolvidable hazaña de Independiente Rivadavia, que es campeón de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Final caliente en la Copa Argentina

Copa Argentina: Alfredo Berti vs Ramírez, un duelo que viene de a ratos y explotó en la final

Por Nicolás Salas