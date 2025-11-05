5 de noviembre de 2025 - 19:45

Con sorpresas, la Copa Argentina confirmó las camisetas que usarán la Lepra y el Bicho en la final

La organización del certamen nacional compartió la indumentaria de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors para la gran definición.

El vestuario de Independiente Rivadavia espera por la gran final de la Copa Argentina

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina
¡Dale, Lepra! Independiente Rivadavia va por la gloria ante Argentinos Juniors

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia sueña con la primera estrella de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. 

Cuarenta datos de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Por Nicolás Salas

Así será la camiseta de ambos equipos para la final:

image

A partir de lo observado en las imágenes compartidas por la cuenta oficial de la Copa, se conoció que la Lepra irá con su tradicional casaca de color azul, tal cual sucedió en el histórico enfrentamiento ante River Plate. Lo que llama la atención, es que el Bicho no jugará de colorado. Por el contrario, utilizará la camiseta con franjas de color blanco y gris, adornada con vivos rojos.

De esta forma, el elenco de La Paternal no respetará la cábala y cambiará de casaca, dejando de lado la que le sirvió para vencer a Belgrano en la semifinal de la presente competencia. Mientras tanto, Sergio Romero atajará con una indumentaria enteramente de color gris.

La ropa de la Copa Argentina, con detalles especiales:

image

Por otro lado, como es tradicional, las camisetas de ambas instituciones tendrán elementos distintivos de la Copa Argentina. En la zona central delantera, se estamparon los escudos de los clubes, el logo del sponsor, la palabra "Final" junto con "13° Edición" y la fecha de la disputa del partido, 5 de noviembre de 2025.

Además, en una de las mangas aparece el logotipo de la Copa Argentina en color blanco (para resaltar con los colores de la Lepra), y de color azul (en la casaca de Argentinos). Con esta determinación, la indumentaria del equipo vencedor quedará en la historia, y valdrá oro para los coleccionistas por el estampado especial para la ocasión.

Desde las 21.10, Independiente Rivadavia se medirá con Argentinos Juniors para definir la gran final de la Copa Argentina 2025. 

Por Nicolás Salas