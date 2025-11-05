Con sorpresas, la Copa Argentina confirmó las camisetas que usarán la Lepra y el Bicho en la final

La organización del certamen nacional compartió la indumentaria de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors para la gran definición.

A través de las redes sociales, la organización de la Copa Argentina confirmó las camisetas elegidas por Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors para disputar la gran final de la competencia. Las mismas tendrá elementos únicos, que se convertirán en reliquias.

Así será la camiseta de ambos equipos para la final: image A partir de lo observado en las imágenes compartidas por la cuenta oficial de la Copa, se conoció que la Lepra irá con su tradicional casaca de color azul, tal cual sucedió en el histórico enfrentamiento ante River Plate. Lo que llama la atención, es que el Bicho no jugará de colorado. Por el contrario, utilizará la camiseta con franjas de color blanco y gris, adornada con vivos rojos.

De esta forma, el elenco de La Paternal no respetará la cábala y cambiará de casaca, dejando de lado la que le sirvió para vencer a Belgrano en la semifinal de la presente competencia. Mientras tanto, Sergio Romero atajará con una indumentaria enteramente de color gris.

La ropa de la Copa Argentina, con detalles especiales: image Por otro lado, como es tradicional, las camisetas de ambas instituciones tendrán elementos distintivos de la Copa Argentina. En la zona central delantera, se estamparon los escudos de los clubes, el logo del sponsor, la palabra "Final" junto con "13° Edición" y la fecha de la disputa del partido, 5 de noviembre de 2025.

Además, en una de las mangas aparece el logotipo de la Copa Argentina en color blanco (para resaltar con los colores de la Lepra), y de color azul (en la casaca de Argentinos). Con esta determinación, la indumentaria del equipo vencedor quedará en la historia, y valdrá oro para los coleccionistas por el estampado especial para la ocasión.