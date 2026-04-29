Independiente Rivadavia y otra cita histórica ante La Guaira por la Libertadores: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia recibe a La Guaira de Venezuela por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América. Será este jueves desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez, y la transmisión de Disney+ y Fox Sports.

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La Lepra quiere seguir escribiendo capítulos de oro en su historia, y tiene una chance inmejorable para comenzar a abrochar un boleto hacia los octavos de final del máximo certamen continental. Con el tercer triunfo consecutivo como meta , los de Alfredo Berti se preparan para otra cita internacional.

El Azul atraviesa el mejor momento de su vida. Campeón de Copa Argentina a final del año anterior, vencedor de Fluminense en un inolvidable Maracanazo, y con una fuerte goleada en el clásico del Parque ante Gimnasia y Esgrima, al cual venció sin atenuantes por 5-1 el pasado domingo en el estadio Bautista Gargantini, por la Liga Profesional.

Pero lo bueno no termina allí, debido a que con ese abultado resultado se aseguró el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura , aumentando las expectativas en esta temporada de ensueño que está viviendo.

Con ese contexto como bandera, el entrenador Alfredo Berti trabaja en mantener los pies sobre la tierra y sostener los aspectos que convirtieron a este plantel en el más importante de todos. Respecto a los once iniciales, no habría modificaciones debido al alto nivel mostrado.

Por su parte, La Guaira tendrá el desafío de dar el batacazo. El equipo de Héctor Bidoglio llega a este encuentro tras vencer 1-0 a Trujillanos, el sábado en el estadio José Antonio Pérez, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de Venezuela que lo tiene líder con 27 puntos, clasificando así a uno de los cuadrangulares semifinales.

En esta Copa Libertadores, los de la capital venezolana empataron ambos partidos, la primera fecha 0-0 ante Fluminense en el estadio Olímpico de la UCV y la segunda 1-1 ante Bolivar de Bolivia en el estadio Hernando Siles.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Franco Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT: Héctor Bidoglio.

Datos del partido:

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

Hora: 19

TV: Disney +, Fox Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: