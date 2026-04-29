Independiente Rivadavia y otra cita histórica ante La Guaira por la Libertadores: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia recibe a La Guaira de Venezuela por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores de América. Será este jueves desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez, y la transmisión de Disney+ y Fox Sports.
La Lepra quiere seguir escribiendo capítulos de oro en su historia, y tiene una chance inmejorable para comenzar a abrochar un boleto hacia los octavos de final del máximo certamen continental. Con el tercer triunfo consecutivo como meta, los de Alfredo Berti se preparan para otra cita internacional.
El Azul atraviesa el mejor momento de su vida. Campeón de Copa Argentina a final del año anterior, vencedor de Fluminense en un inolvidable Maracanazo, y con una fuerte goleada en el clásico del Parque ante Gimnasia y Esgrima, al cual venció sin atenuantes por 5-1 el pasado domingo en el estadio Bautista Gargantini, por la Liga Profesional.
independiente Riv. vs Gimnasia y Esgrima (4)
Pero lo bueno no termina allí, debido a que con ese abultado resultado se aseguró el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura, aumentando las expectativas en esta temporada de ensueño que está viviendo.
Con ese contexto como bandera, el entrenador Alfredo Berti trabaja en mantener los pies sobre la tierra y sostener los aspectos que convirtieron a este plantel en el más importante de todos. Respecto a los once iniciales, no habría modificaciones debido al alto nivel mostrado.
Por su parte, La Guaira tendrá el desafío de dar el batacazo. El equipo de Héctor Bidoglio llega a este encuentro tras vencer 1-0 a Trujillanos, el sábado en el estadio José Antonio Pérez, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de Venezuela que lo tiene líder con 27 puntos, clasificando así a uno de los cuadrangulares semifinales.
En esta Copa Libertadores, los de la capital venezolana empataron ambos partidos, la primera fecha 0-0 ante Fluminense en el estadio Olímpico de la UCV y la segunda 1-1 ante Bolivar de Bolivia en el estadio Hernando Siles.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira:
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Franco Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT: Héctor Bidoglio.
Datos del partido:
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
VAR: Diego Haro (Perú)
Hora: 19
TV: Disney +, Fox Sports
Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: