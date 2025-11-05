5 de noviembre de 2025 - 20:03

El duende vigila: el talismán invisible de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia juega la final de la Copa Argentina. Pero más allá del juego, hay algo intangible que atraviesa cada paso azul.

Independiente Rivadavia y el duende, elementos inseparables

Córdoba vuelve a ser el escenario de una historia leprosa. Allí donde Independiente Rivadavia escribió algunas de sus páginas más doradas, el equipo mendocino busca esta noche un nuevo capítulo de gloria frente a Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina 2025.

Más allá de los nombres, de la táctica o de la estadística, hay un elemento que los hinchas reconocen sin necesidad de explicación: el duende azul, esa mística que aparece cuando la Lepra está ante una cita decisiva. No se trata de un mito vacío, sino de una sensación que se palpa en el aire, en las tribunas, en cada bandera que flamea como si fuera un rezo.

El gesto más visible fue el cambio de la foto de perfil en las redes oficiales del club, donde el escudo fue reemplazado por la imagen de un duende con los colores azul y blanco. El posteo encendió la conversación en Mendoza y entre los fanáticos leprosos de todo el país.

Origen del mito en Independiente Rivadavia:

image

La historia del duende se remonta a mediados de la década del 2000. Según el relato más difundido, en 2005, durante una campaña del Torneo Argentino A, varios hinchas comenzaron a llevar pequeñas figuras de duendes al estadio Bautista Gargantini como símbolo de suerte. La idea se expandió rápidamente: aparecieron muñecos, banderas y remeras con su imagen.

El “gnomo azul”, como lo bautizaron algunos simpatizantes, empezó a asociarse con los buenos momentos del club. Cada vez que la Lepra lograba un triunfo importante, la figura reaparecía en las tribunas o en redes sociales, reforzando la idea de que ese personaje traía fortuna.

Con el correr de los años, la cábala trascendió los límites del estadio y pasó a formar parte de la identidad leprosa. En 2023, cuando el equipo consiguió el ascenso a Primera División, el duende volvió a ocupar un lugar central: hinchas llevaron réplicas a Córdoba, donde se jugó la final por el ascenso, y las imágenes se viralizaron.

Más allá del folklore, el duende se volvió una marca cultural del club. Representa la perseverancia y el espíritu rebelde de Independiente Rivadavia, un equipo acostumbrado a sobreponerse a los pronósticos. Para muchos, no es solo una cábala. Es una manera de mantener viva la conexión entre las generaciones, una forma de creer que la Lepra tiene algo más que fútbol cuando la historia la vuelve a poner a prueba.

