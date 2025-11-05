Copa Argentina: el particular duelo de arqueros especialistas en penales

Ezequiel Centurión y Sergio Romero se destacan por brillar en las tandas de penales, aportando tranquilidad en la previa de la final de la Copa Argentina.

La final de la Copa Argentina no sólo se tratará de un duelo de estilos entre el juego ofensivo del Argentinos Juniors de Nicolás Diez, y el pragmatismo del Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. También tendrá el choque de dos arqueros con la misma especialidad: los disparos desde el punto del penal.

Nadie quiere llegar a los penales, mucho menos en un partido de tamaña magnitud como una final. Sin embargo, cualquier equipo quiere tener en sus filas a un especialista en el tema. A alguien en quién confiar cuando los nervios llenan todo, y se hacen incontenibles. Esto es lo que les sucede a los hinchas de la Lepra y el Bicho, que tienen a arqueros que brillan en esa faceta.

Sergio Romero, una fija en los penales: image Es imposible hablar de un portero que brinde seguridad en la sentencia máxima sin nombrar a Sergio Romero, que creó una imagen de solidez en ese aspecto con el paso del tiempo. Desde el recordado "Hoy te convertís en héroe", a las noches épicas por Copa Libertadores con Boca Juniors. El actual portero del Bicho contuvo 29 penales en toda su carrera, con una eficacia cercana al 25%.

Sin embargo, sus números se elevan en su experiencia en Boca Juniors. Allí, según datos del periodista Silvio Maverino, tapó 14 disparos de 37 pateados. Es decir, un 37%. Nueve de esos penales fueron en tandas, que terminaron con las victorias del Xeneize ante Nacional, Racing, Palmeiras y Almagro por Copa Argentina. De las 15 tandas de penales que disputó en Boca, Romero colaboró para terminar ganando 8.

Ezequiel Centurión, el héroe de las tandas de Independiente Rivadavia: image Pero Independiente Rivadavia no se queda atrás, teniendo en cuenta que su arquero también se ha ganado el respeto en los duelos mano a mano a lo largo de la presente edición de la Copa Argentina. Ezequiel Centurión también tiene lo suyo.