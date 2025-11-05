5 de noviembre de 2025 - 19:27

Copa Argentina: el particular duelo de arqueros especialistas en penales

Ezequiel Centurión y Sergio Romero se destacan por brillar en las tandas de penales, aportando tranquilidad en la previa de la final de la Copa Argentina.

La final de la Copa Argentina tiene a dos arqueros especialistas en penales

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La final de la Copa Argentina no sólo se tratará de un duelo de estilos entre el juego ofensivo del Argentinos Juniors de Nicolás Diez, y el pragmatismo del Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. También tendrá el choque de dos arqueros con la misma especialidad: los disparos desde el punto del penal.

Nadie quiere llegar a los penales, mucho menos en un partido de tamaña magnitud como una final. Sin embargo, cualquier equipo quiere tener en sus filas a un especialista en el tema. A alguien en quién confiar cuando los nervios llenan todo, y se hacen incontenibles. Esto es lo que les sucede a los hinchas de la Lepra y el Bicho, que tienen a arqueros que brillan en esa faceta.

Sergio Romero, una fija en los penales:

image

Es imposible hablar de un portero que brinde seguridad en la sentencia máxima sin nombrar a Sergio Romero, que creó una imagen de solidez en ese aspecto con el paso del tiempo. Desde el recordado "Hoy te convertís en héroe", a las noches épicas por Copa Libertadores con Boca Juniors. El actual portero del Bicho contuvo 29 penales en toda su carrera, con una eficacia cercana al 25%.

Sin embargo, sus números se elevan en su experiencia en Boca Juniors. Allí, según datos del periodista Silvio Maverino, tapó 14 disparos de 37 pateados. Es decir, un 37%. Nueve de esos penales fueron en tandas, que terminaron con las victorias del Xeneize ante Nacional, Racing, Palmeiras y Almagro por Copa Argentina. De las 15 tandas de penales que disputó en Boca, Romero colaboró para terminar ganando 8.

Ezequiel Centurión, el héroe de las tandas de Independiente Rivadavia:

image

Pero Independiente Rivadavia no se queda atrás, teniendo en cuenta que su arquero también se ha ganado el respeto en los duelos mano a mano a lo largo de la presente edición de la Copa Argentina. Ezequiel Centurión también tiene lo suyo.

Si bien durante su carrera recibió 27 disparos y sólo contuvo 6, marcando una efectividad del 18,20%, durante esta temporada su porcentaje de éxito aumentó exponencialmente.

Debajo de los tres palos del Azul, Centurión se erigió como la figura para abrochar las clasificaciones ante Platense y River Plate, el elenco que lo formó. En total, se quedó con 5 de los 19 penales posibles, el 26,32%. Tapó los primeros dos ante el Calamar, y contuvo el primero ante el Millonario.

Así, hay una conclusión muy clara al respecto de lo que puede pasar entre Independiente y Argentinos. Si van a penales, el show de los arqueros está asegurado.

