Copa Argentina: el particular duelo de arqueros especialistas en penales

La final de la Copa Argentina no sólo se tratará de un duelo de estilos entre el juego ofensivo del Argentinos Juniors de Nicolás Diez, y el pragmatismo del Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. También tendrá el choque de dos arqueros con la misma especialidad: los disparos desde el punto del penal.
Nadie quiere llegar a los penales, mucho menos en un partido de tamaña magnitud como una final. Sin embargo, cualquier equipo quiere tener en sus filas a un especialista en el tema. A alguien en quién confiar cuando los nervios llenan todo, y se hacen incontenibles. Esto es lo que les sucede a los hinchas de la Lepra y el Bicho, que tienen a arqueros que brillan en esa faceta.
Sergio Romero, una fija en los penales:
Es imposible hablar de un portero que brinde seguridad en la sentencia máxima sin nombrar a Sergio Romero, que creó una imagen de solidez en ese aspecto con el paso del tiempo. Desde el recordado "Hoy te convertís en héroe", a las noches épicas por Copa Libertadores con Boca Juniors. El actual portero del Bicho contuvo 29 penales en toda su carrera, con una eficacia cercana al 25%.
Sin embargo, sus números se elevan en su experiencia en Boca Juniors. Allí, según datos del periodista Silvio Maverino, tapó 14 disparos de 37 pateados. Es decir, un 37%. Nueve de esos penales fueron en tandas, que terminaron con las victorias del Xeneize ante Nacional, Racing, Palmeiras y Almagro por Copa Argentina. De las 15 tandas de penales que disputó en Boca, Romero colaboró para terminar ganando 8.
Ezequiel Centurión, el héroe de las tandas de Independiente Rivadavia:
Pero Independiente Rivadavia no se queda atrás, teniendo en cuenta que su arquero también se ha ganado el respeto en los duelos mano a mano a lo largo de la presente edición de la Copa Argentina. Ezequiel Centurión también tiene lo suyo.
Si bien durante su carrera recibió 27 disparos y sólo contuvo 6, marcando una efectividad del 18,20%, durante esta temporada su porcentaje de éxito aumentó exponencialmente.
Debajo de los tres palos del Azul, Centurión se erigió como la figura para abrochar las clasificaciones ante Platense y River Plate, el elenco que lo formó. En total, se quedó con 5 de los 19 penales posibles, el 26,32%. Tapó los primeros dos ante el Calamar, y contuvo el primero ante el Millonario.
Así, hay una conclusión muy clara al respecto de lo que puede pasar entre Independiente y Argentinos. Si van a penales, el show de los arqueros está asegurado.