Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, busca un nuevo título en el fútbol argentino

Sebastián Villa, condenado en 2023 por violencia de género y recientemente absuelto en otra causa, capitán de Independiente Rivadavia.

Sebastian Villa, capitán y figura de Independiente Rivadavia.

Sebastian Villa, capitán y figura de Independiente Rivadavia. 

Sebastián Villa
Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, atraviesa uno de los momentos más determinantes desde su salida de Boca Juniors.

Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, atraviesa uno de los momentos más determinantes desde su salida de Boca Juniors.

La historia reciente de Sebastián Villa

El 2 de junio de 2023, Villa fue sentenciado a dos años y un mes de prisión en suspenso por los delitos de “amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas” contra su expareja Daniela Cortés. Tras el fallo, Boca decidió marginarlo del plantel profesional, lo que derivó en una disputa legal entre el jugador y el club que incluso llegó a la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial se declaró incompetente para intervenir en febrero de 2024 y descartó sanciones deportivas.

En libertad de acción desde noviembre de 2023, el futbolista decidió continuar su carrera en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Allí disputó once partidos oficiales, convirtió cinco goles y aportó dos asistencias durante la primera mitad de 2024.

Su regreso a la Argentina se concretó en junio del mismo año, cuando Independiente Rivadavia —recién ascendido a Primera División— apostó por su incorporación, pese a la controversia que generó su historial judicial. En octubre de 2024, Villa fue absuelto en una segunda causa por abuso sexual con acceso carnal, impulsada por otra expareja.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza
Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, líder adentro y afuera de la cancha.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, líder adentro y afuera de la cancha.

Desde su llegada al club mendocino, el delantero se consolidó como uno de los líderes del plantel. En la temporada actual suma seis goles y siete asistencias en 34 encuentros, y fue protagonista en la histórica clasificación a la final: en la semifinal ante River Plate, convirtió el penal decisivo que selló el pase a la definición.

