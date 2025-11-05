Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, busca un nuevo título en el fútbol argentino

El 2 de junio de 2023, Villa fue sentenciado a dos años y un mes de prisión en suspenso por los delitos de “amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas” contra su expareja Daniela Cortés. Tras el fallo, Boca decidió marginarlo del plantel profesional, lo que derivó en una disputa legal entre el jugador y el club que incluso llegó a la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial se declaró incompetente para intervenir en febrero de 2024 y descartó sanciones deportivas.
En libertad de acción desde noviembre de 2023, el futbolista decidió continuar su carrera en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Allí disputó once partidos oficiales, convirtió cinco goles y aportó dos asistencias durante la primera mitad de 2024.
Su regreso a la Argentina se concretó en junio del mismo año, cuando Independiente Rivadavia —recién ascendido a Primera División— apostó por su incorporación, pese a la controversia que generó su historial judicial. En octubre de 2024, Villa fue absuelto en una segunda causa por abuso sexual con acceso carnal, impulsada por otra expareja.
“Esto es lo lindo del fútbol. La Justicia habló por mí y estoy agradecido con Independiente Rivadavia por darme una nueva oportunidad. Tenía fe en que podía volver a disfrutar del juego después de momentos difíciles”, expresó el futbolista tras aquel triunfo.