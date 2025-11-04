¡Dale, Lepra! Independiente Rivadavia va por la gloria ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

El estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba , se prepara para vivir una noche histórica: la gran Final de la Copa Argentina , en un duelo inédito que enfrentará a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors . El encuentro comenzará a las 21.10. Ambos comparten un mismo anhelo: conquistar su primer título en esta competencia y la clasificación a la Copa Libertadores.

Para el Azul, esta cita representa mucho más que una final. Es el partido más importante en los 112 años de historia de la Lepra mendocina. Bajo la conducción técnica de Alfredo Berti, el equipo ha protagonizado una campaña inolvidable , dejando atrás un pasado sin poder ser protagonista en este certamen y escribiendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol de su provincia.

La Lepra inició su recorrido superando a Estudiantes de Caseros, por 1 a 0, luego eliminó a Platense en los penales, tras empatar 2 a 2, venció a Central Córdoba, por 2 a 1, se impuso a Tigre, 3 a 1 y, en semifinales, dejó fuera a River Plate, tras igualar sin goles y ganar 4-3 desde los doce pasos .

Gracias a esta gesta, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer club mendocino en llegar a una final nacional . En su plantel, las figuras más destacadas son Sebastián Villa, el jugador más desequilibrante del equipo, y Ezequiel Centurión, el arquero que se transformó en héroe durante las definiciones por penales.

Para el compromiso de esta noche, "El más importante de la historia del club", tal cual lo definió Berti, el Azul prepara un esquema 4-3-1-2 con Centurión; Osella, Studer, Costa y Gómez en la defensa; Cardillo, Bottari y Amarfil en el mediocampo; Matías Fernández como enlace; y la dupla ofensiva conformada por Villa y Álex Arce . La ilusión en Mendoza es inmensa: el sueño de ver a la Lepra levantar el primer trofeo nacional para la provincia está más vivo que nunca.

Lo cierto es que la magnitud del encuentro no sólo moviliza a los hinchas: también contagió a distintos espacios de la provincia, que acompañan el sueño leproso con gestos de apoyo y color. Incluso, el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli se convirtió en escenario de una iniciativa que rápidamente se volvió viral. En distintos sectores del edificio comenzaron a aparecer ploteos, carteles y gigantografías en tonos azules, dedicados exclusivamente a la delegación de Independiente Rivadavia que viajó hacia Córdoba pasado el mediodía.

En la vereda opuesta, Argentinos Juniors llega con un presente sólido y una campaña impecable. El conjunto dirigido por Nicolás Diez ganó todos sus encuentros en tiempo reglamentario, sin necesidad de recurrir a los penales, y mostró un nivel que combina orden táctico, personalidad y eficacia. El recorrido del Bicho fue contundente: derrotó 3-0 a Central Norte, repitió el mismo marcador frente a Excursionistas, venció 2-1 a Aldosivi, superó 1-0 a Lanús y eliminó a Belgrano por 2-1 en semifinales. Su máximo artillero, Tomás Molina, llega encendido, con cinco goles en cinco partidos, erigiéndose como el goleador absoluto del torneo.

image

La Copa Argentina estrenará nuevamente su imponente trofeo, el mismo modelo que Patronato alzó en 2022, y será el premio tangible que uno de estos dos equipos levantará al final. Más allá del valor simbólico de la estrella que se sumará al escudo del campeón, la recompensa deportiva es enorme: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y el prestigio de consagrarse en un torneo que reúne a clubes de todas las categorías del país.

Para Independiente Rivadavia, la victoria significaría escribir la página más gloriosa de su historia y otorgarle a Mendoza su primer título nacional. Para Argentinos Juniors, en cambio, sería el regreso a los festejos tras una larga espera de quince años. Dos sueños se enfrentan en Córdoba, en una final que promete emociones intensas y que consagrará a un nuevo campeón.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

Datos del partido:

Estadio: Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 21.10

TV: TyC Sports / TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas: