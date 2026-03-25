25 de marzo de 2026 - 16:30

Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

El encuentro que definirá al campeón del certamen que quedó pendiente del 2025 se disputará en el Malvinas Argentinas.

Godoy Cruz - Independiente Rivadavia, por la final del Clausura Femenino

Godoy Cruz - Independiente Rivadavia, por la final del Clausura Femenino

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol de Mendoza se prepara para vivir una jornada inolvidable, a la altura del escenario mayor de la provincia. Es que el miércoles 1 de abril desde las 20.30 horas, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se medirán por la final postergada del femenino en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas ya están a la venta.

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Independiente Rivadavia viene de consagrarse campe&oacute;n de la Copa Federal

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Así, se eligió un escenario de lujo para albergar cómodamente a ambos planteles y a la parcialidad de cada club: el Estadio Malvinas Argentinas. El reducto mayor del deporte local se vestirá de gala para una jornada digna de alquilar balcones, agregando un condimento extra a un partido muy comentado por la historia de las instituciones, y el nivel de sus equipos.

La organización dispuso que la hinchada de Godoy Cruz ocupe el sector Norte, mientras que Independiente haga lo propio con el Sur. También habrá plateas a la venta, en sus versiones Cubierta, Preferencial y VIP, y playa de estacionamiento. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Global Fan, eligiendo el sector y el tipo de ticket deseado.

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Godoy Cruz quiere ser el mejor del Clausura.

Godoy Cruz quiere ser el mejor del Clausura.

Los valores para la final del femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia:

Popular: $7.900

Platea Cubierta: $13.900

Platea VIP - Preferencial: $35.000

Dónde comprar las entradas:

Los tickets para la final del Clausura de la Liga Mendocina femenina ya pueden comprarse a través de la plataforma Global Fan, ingresando en el link correspondiente.

Detalles del partido entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia:

Equipos: Godoy Cruz vs Independiente Rivadavia

Día: Miércoles 1° de abril

Lugar: Malvinas Argentinas

Hora: 20.30

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