Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

El encuentro que definirá al campeón del certamen que quedó pendiente del 2025 se disputará en el Malvinas Argentinas.

El fútbol de Mendoza se prepara para vivir una jornada inolvidable, a la altura del escenario mayor de la provincia. Es que el miércoles 1 de abril desde las 20.30 horas, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se medirán por la final postergada del femenino en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas ya están a la venta.

El encuentro definirá al cuadro campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Mendocina, y está pendiente desde el cierre del año anterior cuando diversos inconvenientes respecto al operativo policial obligaron a su suspensión. Sin embargo, la expectativa generada en torno a este choque motivó a que las partes se pongan de acuerdo y garanticen su disputa.

image Independiente Rivadavia viene de consagrarse campeón de la Copa Federal CSIR Así, se eligió un escenario de lujo para albergar cómodamente a ambos planteles y a la parcialidad de cada club: el Estadio Malvinas Argentinas. El reducto mayor del deporte local se vestirá de gala para una jornada digna de alquilar balcones, agregando un condimento extra a un partido muy comentado por la historia de las instituciones, y el nivel de sus equipos.

La organización dispuso que la hinchada de Godoy Cruz ocupe el sector Norte, mientras que Independiente haga lo propio con el Sur. También habrá plateas a la venta, en sus versiones Cubierta, Preferencial y VIP, y playa de estacionamiento. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Global Fan, eligiendo el sector y el tipo de ticket deseado.

image Godoy Cruz quiere ser el mejor del Clausura. Godoy Cruz Los valores para la final del femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia: Popular: $7.900