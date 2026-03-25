Ya se venden entradas para el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por la final del Femenino

El fútbol de Mendoza se prepara para vivir una jornada inolvidable, a la altura del escenario mayor de la provincia. Es que el miércoles 1 de abril desde las 20.30 horas, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se medirán por la final postergada del femenino en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas ya están a la venta.
Así, se eligió un escenario de lujo para albergar cómodamente a ambos planteles y a la parcialidad de cada club: el Estadio Malvinas Argentinas. El reducto mayor del deporte local se vestirá de gala para una jornada digna de alquilar balcones, agregando un condimento extra a un partido muy comentado por la historia de las instituciones, y el nivel de sus equipos.
La organización dispuso que la hinchada de Godoy Cruz ocupe el sector Norte, mientras que Independiente haga lo propio con el Sur. También habrá plateas a la venta, en sus versiones Cubierta, Preferencial y VIP, y playa de estacionamiento. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Global Fan, eligiendo el sector y el tipo de ticket deseado.
Los valores para la final del femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia: