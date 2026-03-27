Independiente Rivadavia tendrá un abril clave entre la Liga Profesional y la Libertadores

La Lepra afrontará un mes de abril cargado de competencia, en el que combinará su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional con un hecho histórico, su debut en la Copa Libertadores , que tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas.

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un presente que ilusiona. P rotagonista en la Zona B, llega en alza tras imponerse con autoridad ante Rosario Central por 2 a 0 en el Bautista Gargantini y tras sellar su clasificación a la segunda fase de la Copa Argentina, ratificando un funcionamiento sólido y confiable.

Lejos de ser una racha pasajera, Independiente Rivadavia sostiene su rendimiento en el tiempo. El liderazgo en el torneo no es casualidad: responde a una idea clara, a una identidad bien marcada y a un grupo que interpreta con precisión lo que propone su entrenador.

El equipo del Parque afrontará un abril muy exigente, con compromisos por la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

El calendario no da respiro. La Lepra visitará a Tigre (2/4) por la fecha 13 y, casi sin margen, se meterá de lleno en su gran desafío, el estreno en la Copa Libertadores frente a Bolívar (7/4), en Mendoza en el estadio Malvinas Argentinas. Un partido que ya ocupa un lugar especial en la historia del club y que encuentra al equipo en un momento ideal para competir.

Luego será turno de recibir a Argentinos Juniors (12/4) y, enseguida, afrontar uno de los exámenes más exigentes en el que visitará a Fluminense en el Maracaná (15/4), un escenario que representa la magnitud del salto que está dando la institución.

Un super clásico histórico

La intensidad no se detiene. Tras el cruce internacional, Independiente Rivadavia volverá al torneo local frente a Banfield (19/4) y, días después, se reencontrará con otro de los partidos marcados en rojo: el super clásico mendocino frente a Gimnasia y Esgrima (26/4).

El duelo entre el Lobo y la Lepra tendrá un condimento especial, porque será la primera vez que se enfrenten en Primera División. Un capítulo inédito para una rivalidad histórica que promete paralizar a toda la provincia y captar la atención del fútbol argentino.

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Un cierre con mucha exigencia

En paralelo, la Copa Libertadores seguirá su curso. El equipo volverá a presentarse en el Malvinas Argentinas frente a Deportivo La Guaira (30/4) y, ya en mayo, continuará su camino con compromisos exigentes tanto en el plano local como internacional.

El tramo final de la fase de grupos no será sencillo con sus visitas a Venezuela (3/5)y a la altura de Bolivia (6/5) pondrán a prueba el carácter del plantel en un contexto de máxima exigencia.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional El entrenador de la Lepra, Alfredo Berti, con su mesura habitual expresó, que "nosotros vamos a encarar cada partido como lo hacemos siempre: iremos partido a partido". Ramiro Gómez / Los Andes

Berti y la calma en medio del ruido

En ese escenario, Alfredo Berti mantiene la calma y baja un mensaje claro y hace unos días expresó, tras el triunfo frente a Rosario: “Somos un equipo ordenado, aguerrido y combativo, pero además tenemos futbolistas de jerarquía”, expresó Berti y destacó el rendimiento colectivo: “En líneas generales estamos satisfechos con lo que están haciendo los jugadores. Nosotros vamos partido a partido. Todo lo que jugamos es importante, no tiene sentido guardar nada pensando en lo que viene. Todas las competencias tienen el mismo valor. Hay que seguir trabajando porque se viene un mes con muchos partidos y todos tienen que estar preparados”, sostuvo el DT santafesino.

Y de cara a la Copa Libertadores analizó respecto a los equipos que enfrenará, “Los rivales tienen características distintas. Fluminense es un equipo de jerarquía, Bolívar presenta la dificultad de la altura y el equipo venezolano está en formación. Nosotros vamos a encarar cada partido como siempre: partido a partido”, indicó el DT.

Con una identidad definida, resultados que acompañan y un calendario que exigirá al máximo, la Lepra se prepara para un mes que puede marcar un antes y un después en su historial.

Liga Profesional

Fecha 13: Jueves 2 de abril, 17.30- Tigre vs Independiente Rivadavia

Fecha 14: Domingo 12 de abril; Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

Fecha 15: Domingo 19 de abril; Banfield vs Independiente Rivadavia

Fecha 16: Domingo 26 de abril; Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima

Copa Libertadores

Martes 7 de abril; Independiente Rivadavia vs Bolívar de Bolivia

Miércoles 15 de abril: Fluminense vs Independiente Rivadavia

Jueves 30 de abril; Independiente Rivadavia vs La Guaira

Miércoles 6 de mayo; Independiente Rivadavia vs Fluminense

Jueves 21 de mayo; Deportivo La Guaira de Venezuela vs Independiente Rivadavia

Miércoles 27 de mayo: Bolívar de Bolivia vs Independiente Rivadavia