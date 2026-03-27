27 de marzo de 2026 - 19:16

Independiente ganó a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina

El Rojo no tuvo inconvenientes para vencer al elenco de Río Cuarto y ahora espera por el Tatengue o por Agropecuario.

Facundo Valdez la figura del Rojo Muletto ante Atenas de Río Cuarto

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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Independiente, con un equipo alternativo, venció por 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará al ganador del duelo entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto, Luciano Cabraal y Felipe Tempone convirtieron los cuatro tantos de Independiente mientras que Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para Atenas en el estadio Norberto Tomaghello.

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