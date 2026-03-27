27 de marzo de 2026 - 18:36

Lionel Messi recibió una fuerte noticia antes de jugar con Mauritania

Horas previas al duelo con el cuadro africano en La Bombonera, el nombre del astro argentino aparece en las primeras planas del Inter Miami

Lionel Messi tendrá una tribuna con su nombre

Lionel Messi tendrá una tribuna con su nombre

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Inter Miami anunció un nuevo y significativo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su flamante estadio llevará el nombre del capitán de la Selección Argentina, en un reconocimiento inédito para un futbolista que aún continúa en actividad y sigue marcando una era dentro del campo de juego.

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El anuncio fue difundido a través de un emotivo video en redes sociales, donde el club de la MLS destacó la dimensión global del rosarino y su influencia tanto en lo deportivo como en lo cultural.

En el mensaje institucional, Inter Miami remarcó que este homenaje no responde a la nostalgia, sino a la vigencia absoluta de Messi: “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos… y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”.

Inter Miami le dedicó una tribuna a Lionel Messi:

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La denominada “Leo Messi Stand” estará ubicada en la grada este del moderno recinto y abarcará sectores del anillo inferior y superior, convirtiéndose en uno de los espacios centrales del estadio. El diseño del Nu Stadium, que se construye en Florida, busca posicionarse como uno de los escenarios más innovadores de la Major League Soccer.

La inauguración oficial del estadio está prevista para el 4 de abril, cuando Inter Miami reciba a Austin FC en un encuentro correspondiente a la liga estadounidense. Además, la institución adelantó que los hinchas que ocupen la tribuna bautizada en honor a Messi accederán a experiencias especiales y beneficios exclusivos dentro del nuevo escenario.

Este reconocimiento se suma al homenaje que ya le había realizado Newell’s Old Boys en 2025, cuando bautizó una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con el nombre completo del capitán argentino, reafirmando la dimensión histórica de una figura que sigue haciendo historia en tiempo real.

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