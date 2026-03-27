Lionel Messi recibió una fuerte noticia antes de jugar con Mauritania

Horas previas al duelo con el cuadro africano en La Bombonera, el nombre del astro argentino aparece en las primeras planas del Inter Miami

El Inter Miami anunció un nuevo y significativo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su flamante estadio llevará el nombre del capitán de la Selección Argentina, en un reconocimiento inédito para un futbolista que aún continúa en actividad y sigue marcando una era dentro del campo de juego.

El anuncio fue difundido a través de un emotivo video en redes sociales, donde el club de la MLS destacó la dimensión global del rosarino y su influencia tanto en lo deportivo como en lo cultural.

En el mensaje institucional, Inter Miami remarcó que este homenaje no responde a la nostalgia, sino a la vigencia absoluta de Messi: “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos… y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”.

Inter Miami le dedicó una tribuna a Lionel Messi: Embed A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026 La denominada “Leo Messi Stand” estará ubicada en la grada este del moderno recinto y abarcará sectores del anillo inferior y superior, convirtiéndose en uno de los espacios centrales del estadio. El diseño del Nu Stadium, que se construye en Florida, busca posicionarse como uno de los escenarios más innovadores de la Major League Soccer.

Desde el club explicaron que la decisión responde al impacto deportivo e institucional generado por Messi desde su llegada en 2023. En ese período, Inter Miami consiguió sus primeros títulos y elevó notablemente su nivel competitivo, al tiempo que impulsó un crecimiento sin precedentes en la visibilidad del fútbol en Estados Unidos, consolidando a la MLS como un mercado en expansión.