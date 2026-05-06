6 de mayo de 2026 - 21:23

"El día más feliz": Quico cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi

Lionel Messi recibió a Carlos Villagrán en las instalaciones de Inter Miami luego de que el actor mexicano confesara que soñaba con conocer al capitán argentino.

El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico.

El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi protagonizó este miércoles un encuentro que rápidamente se volvió viral al reunirse con Carlos Villagrán, el actor mexicano reconocido mundialmente por interpretar a Quico en El Chavo del 8. La reunión se desarrolló en las instalaciones de Inter Miami y estuvo marcada por un clima de emoción, admiración y cariño mutuo.

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El histórico comediante, de 82 años, llegó acompañado por su esposa, Becky Palacios, y pudo cumplir uno de sus mayores deseos: conocer personalmente al capitán de la selección argentina.

Quico asistió al NU Stadium
Quico asistió al NU Stadium.

Quico asistió al NU Stadium.

Cómo comenzó el acercamiento entre Messi y Quico

La historia detrás del encuentro comenzó el último fin de semana, cuando Villagrán asistió al clásico de Florida entre Inter Miami y Orlando City en el DRV PNK Stadium. Allí, el actor presenció la derrota de las Garzas por 4-3 en un partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

La presencia de Quico no pasó desapercibida y fue destacada por las redes oficiales del club estadounidense, que compartieron imágenes del actor con la camiseta rosa del equipo. “Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó”, publicó Inter Miami en Instagram.

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Durante esa visita, Villagrán dejó en claro la admiración que siente por Messi y expresó una frase que luego tendría enorme repercusión: “Es mi ídolo. No me voy a morir sin darte la mano”.

El emotivo abrazo entre Lionel Messi y Carlos Villagrán

Días después de aquella visita, Inter Miami organizó finalmente el esperado encuentro entre ambos. Messi recibió al actor mexicano con una sonrisa y escuchó atentamente las palabras de admiración que le dedicó.

“Te voy a defender toda la vida”, le dijo Villagrán al rosarino mientras lo abrazaba y le daba un beso en la mejilla. El campeón del mundo respondió con respeto y cordialidad, agradeciendo las muestras de afecto del actor, quien no ocultó su emoción por el momento vivido.

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“Qué placer tan grande, la verdad”, expresó Quico luego del encuentro. La secuencia fue compartida en redes sociales y rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de fanáticos argentinos y mexicanos.

Tras el encuentro, Carlos Villagrán publicó un mensaje celebrando el momento compartido con el futbolista argentino. “Admiración absoluta de ambas partes: Argentina y México. Fútbol y comedia”, escribió el actor, quien además calificó el episodio como “el día más feliz”.

El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico
El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico.

El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico.

Por su parte, Becky Palacios también difundió imágenes del momento en el que Messi firmaba una camiseta y le agradeció públicamente por su “empatía”. El video se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones positivas entre seguidores del fútbol y de El Chavo del 8.

Messi continúa enfocado en la MLS

Mientras continúa acumulando repercusiones fuera de la cancha, Messi sigue enfocado en la temporada de Inter Miami en la MLS.

El conjunto estadounidense volverá a jugar este sábado ante Toronto FC en Canadá, por una nueva fecha de la liga norteamericana. Actualmente, las Garzas se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Este con 19 puntos.

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En paralelo, el rosarino también había sido noticia durante el último fin de semana por su presencia en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde saludó a Franco Colapinto, además de visitar el box de Mercedes y conversar con pilotos de la categoría.

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