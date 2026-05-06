River visita a Carabobo con un equipo suplente: hora, TV, formaciones

River tiene un importante encuentro este jueves desde las 21:30 horas, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Es ante Carabobo en Venezuela, por la primera posición del Grupo H. Se juega en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, con el arbitraje de Derlis López.

River: sin varios referentes y con suplentes, salió la lista de convocados para visitar a Carabobo

El Millonario llega a este encuentro como líder en el grupo , producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar, y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.

Sin embargo, el Chacho entiende que el duelo verdaderamente importante no será el que mantendrá en Venezuela, sino el del certamen doméstico. Por eso, tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, privilegiando el choque ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Según lo que se puede observar en la lista de concentrados, Eduardo Coudet mandaría desde el arranque a nombres como Fabricio Bustos, Matías Viña, Kevin Castaño (retorna después de varias ausencias), y Maximiliano Meza. Mientras tanto, Santiago Lencina, Juanfer Quintero, y Agustín Ruberto esperarían su chance desde el banco de suplentes.

River Plate - Kevin Castaño River Plate juega por Copa Argentina CARP

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

Probables formaciones de Carabobo - River:

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido:

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Árbitro: Derlis López (Par)

VAR: Fernando López (Par)

Hora: 21:30

TV: DSports

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