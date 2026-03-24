Jugó con Lionel Messi y es refuerzo de Orlando City, archirival en la MLS

El francés Antoine Griezmann firmó contrato con el elenco de Estados Unidos, y se sumará a mediados de año.

En las últimas horas, se confirmó que el Atlético Madrid perderá a una de sus máximas figuras. El Colchonero emitió un comunicado en el que confirmó que el histórico delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), clásico del Inter Miami de Lionel Messi.

Antoine Griezmann jugará en el Orlando City de la MLS: image La noticia se dio después de varias negociaciones entre las partes, ocurridas en las últimas semanas. En ese sentido, el propio club español lo confirmó. “El Atlético Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada", comenzó el comunicado en el que también se aclaró que “el delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”.

De esta manera, destacaron que “el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas".

Griezmann, que comenzó su carrera en la Real Sociedad de España, llegó al Atlético Madrid en el 2014 y se desempeñó en la institución Colchonera durante durante 10 temporadas en dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026), donde disputó 488 partidos en los que anotó 211 goles y entregó 92 asistencias. Además, compartió vestuario con Lionel Messi durante un corto periodo en el Barcelona, donde no pudo brillar.

Pese a que el Atlético lleva más de una década compitiendo en la elite europea, Griezmann solo pudo ganar la Supercopa de España 2014 en dicho club. Sin embargo, es uno de los futbolistas más queridos del plantel por los goles, y las buenas actuaciones.