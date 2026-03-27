27 de marzo de 2026 - 19:17

Selección Argentina:el equipo de Lionel Scaloni cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

Tras la jornada del jueves de Repechajes y amistosos, la Albiceleste dejó de ser el segundo mejor combinado nacional del mundo.

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en Ranking FIFA.&nbsp;&nbsp;

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en Ranking FIFA.  

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Los Andes | Redacción Deportes
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Ese lugar fue aprovechado por Portugal, que logró escalar hasta la quinta ubicación. El conjunto europeo capitalizó la caída del Scratch y se metió entre los cinco primeros del listado mundial. En el resto del top 10 no hubo cambios significativos, con varias selecciones manteniendo su lugar. Inglaterra continúa cuarta, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania se sostienen entre el séptimo y el décimo puesto.

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