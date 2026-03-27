27 de marzo de 2026 - 16:43

Selección Argentina: emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras su durísima lesión

Tras la rotura de ligamentos cruzados que lo deja afuera del Mundial 2026, el delantero se pronunció en las redes sociales con un comunicado.

Panichelli se lesionó gravemente, y no jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Panichelli se lesionó gravemente, y no jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina

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La Nación
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La ilusión de Joaquín Panichelli de ir al Mundial 2026 se esfumó de manera veloz, apenas en un instante. En la previa del duelo de este de la Selección Argentina ante Mauritania, el delantero sufrió una fuerte lesión -rotura de ligamentos cruzados- y se perderá la máxima cita.

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Duro mensaje de Panichelli tras su lesión en la Selección Argentina:

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Allí, el delantero dejó en claro lo injusto de su padecimiento, a muy poco tiempo para el Mundial. "A veces no entiendo bien como funciona la meritocracia y la injusticia, pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, comenzó duramente.

Con la emoción a flor de piel, Panichelli reconoció que se trata de una situación que lo golpea fuerte en lo anímico. “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina", haciendo referencia a la pelea por entrar en la lista de convocados por Lionel Scaloni.

Sin embargo, sobre la última parte del texto el exRiver adelantó que no quiere dar lástima. "Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”, soltó.

Finalmente, el goleador redobló la apuesta y avisó que volverá más fuerte que nunca para despedirse con una frase de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Jamás me regalaron nada. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días”.

A partir de esta noticia, el que quedó con claras chances de integrar la lista de convocados para el Mundial 2026 es José Manuel López. El Flaco peleaba palmo a palmo con Panichelli para ser la tercera opción en la delantera Albiceleste, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. De forma indirecta, el que se sube a la disputa es Valentín Taty Castellanos, el mendocino que juega en la Premier League.

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