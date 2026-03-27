Selección Argentina: emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras su durísima lesión

Tras la rotura de ligamentos cruzados que lo deja afuera del Mundial 2026, el delantero se pronunció en las redes sociales con un comunicado.

La ilusión de Joaquín Panichelli de ir al Mundial 2026 se esfumó de manera veloz, apenas en un instante. En la previa del duelo de este de la Selección Argentina ante Mauritania, el delantero sufrió una fuerte lesión -rotura de ligamentos cruzados- y se perderá la máxima cita.

Todavía conmovido por la noticia que lo obliga a pasar por el quirófano y atravesar una recuperación mínima de seis meses, el atacante del Racing de Estrasburgo de Francia expresó sus sentimientos en las redes sociales.

Duro mensaje de Panichelli tras su lesión en la Selección Argentina: image Allí, el delantero dejó en claro lo injusto de su padecimiento, a muy poco tiempo para el Mundial. "A veces no entiendo bien como funciona la meritocracia y la injusticia, pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, comenzó duramente.

Con la emoción a flor de piel, Panichelli reconoció que se trata de una situación que lo golpea fuerte en lo anímico. “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina", haciendo referencia a la pelea por entrar en la lista de convocados por Lionel Scaloni.

Sin embargo, sobre la última parte del texto el exRiver adelantó que no quiere dar lástima. "Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”, soltó.