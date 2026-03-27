27 de marzo de 2026 - 11:52

Con Messi en duda, el sorpresivo 11 de la Selección Argentina ante Mauritania: Hora, TV y formaciones

Scaloni confirmó que el capitán jugará los dos partidos de la Fecha FIFA, pero esta noche buscará darle rodaje a los jóvenes que piden pista.

Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania.

Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Selección Argentina: Lionel Scaloni probó un equipo con Senesi y sin De Paul

Por Redacción Deportes
El duro golpe que deja a Panichelli fuera de la Selección Argentina.

El drama de Joaquín Panichelli en la Selección Argentina: rotura de ligamentos y adiós al Mundial 2026

Por Francisco Moreno

El cuerpo técnico planea administrar los esfuerzos del capitán, quien según el propio Scaloni participará de ambos compromisos de esta ventana internacional. Sin embargo, la prioridad para el duelo de hoy es ver en acción a Nicolás Paz, de gran actualidad en el Como de Italia, rodeado por la base de futbolistas que habitualmente son titulares en el esquema nacional.

Diseño sin título - 2026-03-22T172059.794
La Selección vuelve a la Bombonera: guía completa para conseguir tickets ante Mauritania y Zambia.

La Selección vuelve a la Bombonera: guía completa para conseguir tickets ante Mauritania y Zambia.

Las dudas de Scaloni y el debut esperado de Nicolás Paz

La probable formación para saltar al campo de juego incluye a Emiliano Martínez en el arco, con una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y la disputa en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. En el centro del campo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen su lugar asegurado, mientras que la tercera posición se dirime entre Leandro Paredes o Thiago Almada.

En la zona de ataque, ante la posible suplencia de Messi, Nicolás Paz acompañaría a Julián Álvarez. Esta rotación responde a la necesidad de encontrar alternativas ofensivas inmediatas. En cuanto a la banda, la duda pasa por la titularidad de Nicolás González o darle prioridad al gran momento de Giuliano Simeone.

image

La posible formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Thiago Almada, Nicolás González; Lionel Messi o Nicolás Paz y Julián Álvarez.. DT: Lionel Scaloni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Djeidi Gassama jugó con Messi en el PSG.

Entre el Sahara y Europa: quiénes son las figuras de Mauritania que se medirán ante la Selección Argentina

Por Francisco Moreno
Rodrigo de Paul, el motor de la Selección Argentina.

Alarma por Rodrigo De Paul: la impresionante imagen del hematoma que lo deja afuera de la Selección Argentina

Scaloni rompió el silencio: cómo ve a Messi, la lista para el Mundial 2026 y las complicaciones. 

Lionel Scaloni rompió el silencio: "Haré todo lo posible para que Messi esté en el próximo Mundial"

Gabriel Batistuta recordó a Diego Maradona

Gabriel Batistuta, fuertísimo con la muerte de Diego Maradona: "Nadie estuvo. Murió como un perro"