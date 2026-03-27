Con Messi en duda, el sorpresivo 11 de la Selección Argentina ante Mauritania: Hora, TV y formaciones

Scaloni confirmó que el capitán jugará los dos partidos de la Fecha FIFA, pero esta noche buscará darle rodaje a los jóvenes que piden pista.

La Selección Argentina enfrenta este viernes a las 20:15 a Mauritania en La Bombonera, en el inicio de su doble jornada de amistosos. Con Lionel Messi en duda para integrar el once inicial, Scaloni busca observar variantes y consolidar el recambio generacional antes del Mundial 2026, especialmente tras confirmarse la baja de Joaquín Panichelli por una grave lesión.

El cuerpo técnico planea administrar los esfuerzos del capitán, quien según el propio Scaloni participará de ambos compromisos de esta ventana internacional. Sin embargo, la prioridad para el duelo de hoy es ver en acción a Nicolás Paz, de gran actualidad en el Como de Italia, rodeado por la base de futbolistas que habitualmente son titulares en el esquema nacional.

Diseño sin título - 2026-03-22T172059.794 La Selección vuelve a la Bombonera: guía completa para conseguir tickets ante Mauritania y Zambia. @fotonunez28 Las dudas de Scaloni y el debut esperado de Nicolás Paz La probable formación para saltar al campo de juego incluye a Emiliano Martínez en el arco, con una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y la disputa en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. En el centro del campo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen su lugar asegurado, mientras que la tercera posición se dirime entre Leandro Paredes o Thiago Almada.

En la zona de ataque, ante la posible suplencia de Messi, Nicolás Paz acompañaría a Julián Álvarez. Esta rotación responde a la necesidad de encontrar alternativas ofensivas inmediatas. En cuanto a la banda, la duda pasa por la titularidad de Nicolás González o darle prioridad al gran momento de Giuliano Simeone.