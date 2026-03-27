El drama de Joaquín Panichelli en la Selección Argentina: rotura de ligamentos y adiós al Mundial 2026

Es la segunda vez que el delantero sufre esta lesión en su rodilla derecha en menos de tres años; el AC Milán lo tenía en carpeta para la próxima temporada.

El duro golpe que deja a Panichelli fuera de la Selección Argentina.

Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados anteriores de su rodilla derecha durante el último entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza. La gravedad del diagnóstico lo deja automáticamente fuera de la lista de convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, truncando su mejor momento profesional en Europa.

El incidente ocurrió en la práctica previa al amistoso contra Mauritania. El atacante del Racing de Estrasburgo tuvo que retirarse del campo entre lágrimas, y aunque inicialmente se esperaba un diagnóstico menor, los estudios realizados pasada la medianoche confirmaron la peor noticia para el cuerpo técnico.

image El impacto de la lesión en los planes de Scaloni Panichelli se había convertido en la gran revelación de la Ligue 1 de Francia, donde acumulaba 16 goles en la temporada. Su rendimiento no solo le valió la citación de Scaloni para evaluarlo como una alternativa seria de ataque, sino que también despertó el interés de gigantes europeos como el AC Milán, que planeaba realizar una inversión importante por él.

Este es un golpe doblemente duro para el futbolista de 23 años, ya que en 2023 había padecido exactamente la misma lesión mientras jugaba para el Alavés en España. Tras una larga recuperación que le permitió alcanzar su techo futbolístico en Francia, este nuevo contratiempo lo obliga a iniciar un proceso de rehabilitación que demandará entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

La baja representa una pérdida sensible para el recambio ofensivo de Argentina. Scaloni lo había incluido en los últimos ensayos para definir la lista de 26 pasajeros que defenderán el título mundial, considerando su capacidad goleadora y su debut positivo ante Angola a fines de 2025. En el transcurso del viernes le harán estudios complementarios para dar un parte definitivo.