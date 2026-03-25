Cómo le fue a la Selección Argentina en La Bombonera: trauma de eliminación, pérdida de invicto y Copa América

La Selección Argentina encara este viernes su penúltimo amistoso previo a la Copa del Mundo en un escenario con un saldo de victorias positivo pero con recuerdos amargos.

La Selección vuelve a La Bombonera: el historial de Argentina antes de enfrentar a Mauritania.

La Selección Argentina se enfrenta este viernes a Mauritania en el Estadio Alberto J. Armando, iniciando la última doble fecha FIFA antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará este encuentro y el posterior ante Zambia para definir los últimos detalles del plantel que buscará defender el título.

La historia de la Albiceleste en la cancha de Boca Juniors comenzó en la década de 1920 con un saldo inicial de tres victorias y dos empates. Durante los siguientes treinta años, la actividad fue escasa, destacándose únicamente una goleada 6-1 frente a Paraguay por la Copa América de 1937. Sin embargo, el estadio quedó marcado por un evento traumático en 1969.

El trauma de 1969 y la clasificación agónica de 2017 En aquel año, Argentina empató 2-2 con Perú, resultado que la dejó fuera del Mundial de México 1970 en uno de los episodios más tristes de su historia deportiva. Décadas después, en 2017, se vivió una tensión similar frente al mismo rival con un empate sin goles, aunque en esa ocasión el equipo logró clasificar días más tarde en Ecuador.

image Desde aquel episodio de 2017, la Selección disputó otros seis partidos en este estadio con un rendimiento mayoritariamente favorable. En este periodo reciente sumó cuatro triunfos ante Haití, Ecuador, Venezuela y Perú. Los únicos puntos cedidos fueron un empate contra Paraguay en 2020 y una derrota ante Uruguay en noviembre de 2023.

image La Selección Argentina cayó por 2-0 ante Uruguay en La Bombonera en 2023 y perdió su histórico invicto de 25 partidos por las Eliminatorias Sudamericanas. El cierre de la preparación para el Mundial 2026 El encuentro ante Mauritania representa una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico evalúe el funcionamiento del equipo en competencia. La elección de La Bombonera para esta doble jornada, que incluye también el partido frente a Zambia, refuerza la localía en un estadio donde el historial general es muy positivo a pesar de las excepciones.