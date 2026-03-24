El curioso y preocupante dato de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA

La agenda de partidos para todos los cuadros de la región deja al descubierto una situación a tener en cuenta respecto a la Albiceleste.

La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del 2025

Los elencos sudamericanos, incluida la Selección Argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el mes de junio.

La Selección Argentina, la única que no jugará con un mundialista: image La gran curiosidad pasa por el lado de la Albiceleste, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, dos combinados que son del último orden. De esta forma, será el único sudamericano que no se enfrentará con un rival que esté clasificado al Mundial.

Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales muy inferiores fueron una constante para la Selección. Solo por citar un ejemplo, en las últimas ventanas internacionales los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron amistosos con Puerto Rico, Venezuela y Angola.

Brasil y Colombia, con amistosos de peso: image Marruecos se medirá con la Selección de Ecuador Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Croacia, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo. Las otras selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado el boleto al Mundial son Paraguay y Ecuador, cuyos oponentes serán Grecia, Marruecos y Países Bajos.

Mientras tanto, el que no disputará amistosos es Bolivia, que se jugará a todo o nada la clasificación a la Copa del Mundo en los duelos de Repechaje ante Surinam y la eventual final.