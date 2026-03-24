24 de marzo de 2026 - 17:55

El curioso y preocupante dato de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA

La agenda de partidos para todos los cuadros de la región deja al descubierto una situación a tener en cuenta respecto a la Albiceleste.

La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del 2025

La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del 2025

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los elencos sudamericanos, incluida la Selección Argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el mes de junio.

Leé además

convocatoria a ultimo momento: lionel scaloni llamo a un defensor del futbol de brasil

Convocatoria a último momento: Lionel Scaloni llamó a un defensor del fútbol de Brasil
Fútbol. Alexis Mac Allister habló sobre Messi a su llegada al país donde jugará la doble ventana de la FIFA

Doble fecha FIFA: Los jugadores de la Selección empiezan a llegar a la Argentina

La Selección Argentina, la única que no jugará con un mundialista:

image

La gran curiosidad pasa por el lado de la Albiceleste, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, dos combinados que son del último orden. De esta forma, será el único sudamericano que no se enfrentará con un rival que esté clasificado al Mundial.

Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales muy inferiores fueron una constante para la Selección. Solo por citar un ejemplo, en las últimas ventanas internacionales los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron amistosos con Puerto Rico, Venezuela y Angola.

Brasil y Colombia, con amistosos de peso:

image
Marruecos se medir&aacute; con la Selecci&oacute;n de Ecuador

Marruecos se medirá con la Selección de Ecuador

Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Croacia, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo. Las otras selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado el boleto al Mundial son Paraguay y Ecuador, cuyos oponentes serán Grecia, Marruecos y Países Bajos.

Por último, los equipos que no lograron clasificarse a la máxima cita del deporte también disputarán partidos amistosos, con el objetivo de comenzar con el pie derecho una nueva etapa. Chile se medirá con Cabo Verde y Nueva Zelanda; Venezuela con Trinidad y Tobago y Uzbekistán; y Perú con Senegal y Honduras.

Los rivales de las selecciones sudamericanas en la doble fecha FIFA

  • Argentina: Mauritania el 27 y Zambia el 31
  • Brasil: Francia el 26 y Croacia el 31
  • Colombia: Croacia el 26 y Francia el 29
  • Bolivia: Surinam el 26 de marzo por las semifinales del Repechaje
  • Uruguay: Uruguay el 27 y Argelia el 31
  • Chile: Cabo Verde el 27 y Nueva Zelanda el 30
  • Ecuador: Marruecos el 27 y Países Bajos el 31
  • Venezuela: Trinidad y Tobago el 27 y Uzbekistán el 30
  • Paraguay: Grecia el 27 y Marruecos el 31
  • Perú: Senegal el 28 y Honduras el 31
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gonzalo Montiel se lesionó en River y quedó fuera de la Selección: los detalles del desgarro.

Baja de último momento para Scaloni: Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Alarma en la Selección Argentina por Balerdi: Scaloni llamó de urgencia a un defensor del fútbol local

La Selección vuelve a la Bombonera: guía completa para conseguir tickets ante Mauritania y Zambia.

Entradas para Argentina vs. Mauritania: precios, cuándo salen y cómo comprarlas para ver a la Selección

La ciclista mendocina, Julieta Benedetti se consagró subcampeona panamericana elite, tras conquistar la medalla de plata en el Panamericano de Colombia. 

La mendocina Julieta Benedetti, nuevamente en el podio del ciclismo internacional