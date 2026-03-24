El curioso y preocupante dato de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA

Los elencos sudamericanos, incluida la Selección Argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el mes de junio.
La Selección Argentina, la única que no jugará con un mundialista:
La gran curiosidad pasa por el lado de la Albiceleste, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, dos combinados que son del último orden. De esta forma, será el único sudamericano que no se enfrentará con un rival que esté clasificado al Mundial.
Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales muy inferiores fueron una constante para la Selección. Solo por citar un ejemplo, en las últimas ventanas internacionales los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron amistosos con Puerto Rico, Venezuela y Angola.
Brasil y Colombia, con amistosos de peso:
Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Croacia, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo. Las otras selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado el boleto al Mundial son Paraguay y Ecuador, cuyos oponentes serán Grecia, Marruecos y Países Bajos.
Por último, los equipos que no lograron clasificarse a la máxima cita del deporte también disputarán partidos amistosos, con el objetivo de comenzar con el pie derecho una nueva etapa. Chile se medirá con Cabo Verde y Nueva Zelanda; Venezuela con Trinidad y Tobago y Uzbekistán; y Perú con Senegal y Honduras.
Los rivales de las selecciones sudamericanas en la doble fecha FIFA
Argentina: Mauritania el 27 y Zambia el 31
Brasil: Francia el 26 y Croacia el 31
Colombia: Croacia el 26 y Francia el 29
Bolivia: Surinam el 26 de marzo por las semifinales del Repechaje
Uruguay: Uruguay el 27 y Argelia el 31
Chile: Cabo Verde el 27 y Nueva Zelanda el 30
Ecuador: Marruecos el 27 y Países Bajos el 31
Venezuela: Trinidad y Tobago el 27 y Uzbekistán el 30