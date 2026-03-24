24 de marzo de 2026 - 12:49

Lionel Messi llegó al país: los detalles de su recibimiento en Ezeiza y el encuentro con Chiqui Tapia

El capitán argentino aterrizó en Ezeiza luciendo un traje impecable y se reencontró con el presidente de la AFA antes de los duelos contra Mauritania y Zambia.

El fraternal abrazo entre Chiqui Tapia y Lionel Messi.

El fraternal abrazo entre Chiqui Tapia y Lionel Messi.

Foto:

Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.

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Por Francisco Moreno

Lionel Messi ya se encuentra concentrado en el predio de Ezeiza para afrontar la última fecha FIFA antes del Mundial 2026. Su llegada generó una fuerte repercusión mediática, no solo por el plano deportivo, sino por el contexto político que rodea a la AFA y la posibilidad de que sean sus últimos minutos oficiales en suelo nacional.

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El capitán aterrizó esta mañana y fue recibido con el mensaje oficial “Bienvenido a casa, capitán” en las redes sociales de la institución. Se mostró de traje y rápidamente compartió un momento con Claudio “Chiqui” Tapia, quien publicó fotos junto al 10 en medio de un clima de tensión por investigaciones judiciales que afectan su gestión.

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El valor simbólico de los amistosos y el posible retiro

Aunque los rivales, Mauritania y Zambia, son considerados de menor jerarquía, el público argentino agotó las entradas para los partidos que se disputarán en La Bombonera el 27 y 31 de marzo. La razón principal es el fuerte indicio de que estos podrían ser los últimos encuentros de Messi con la camiseta nacional en el país antes de un posible retiro post-Mundial.

Estos días serán también determinantes para que Lionel Scaloni resuelva las seis incógnitas principales de su lista definitiva de 26 jugadores. En el arco, Juan Musso y Walter Benítez pelean por el tercer puesto detrás de "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli. La defensa también presenta disputas: Marcos Senesi y Facundo Medina compiten por ser el zaguero central izquierdo ante la baja de Lisandro Martínez.

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Las dudas de Scaloni para la lista de 26 jugadores

En los laterales, mientras Nicolás Tagliafico tiene su lugar asegurado, la aparición de Gabriel Rojas mete presión sobre Marcos Acuña, con Valentín Barco como una alternativa versátil para el esquema. El mediocampo suma la puja entre los jóvenes Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni; el volante del Benfica corre con ventaja por su actualidad en Europa, aunque el talento de Mastantuono mantiene la duda abierta.

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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Finalmente, la delantera tiene una pelea directa por el puesto de tercer centrodelantero entre José Manuel López y Joaquín Panichelli, dado que Lautaro Martínez y Julián Álvarez son fijas en la nómina. La agenda oficial marca que, tras los entrenamientos vespertinos, Argentina enfrentará a Mauritania este viernes a las 20:15 en el estadio de Boca Juniors.

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