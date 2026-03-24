El Colo Barco se juega su lugar en el Mundial 2026: su llegada a Ezeiza y la promesa a Scaloni

El actual mediocampista del Racing de Estrasburgo aseguró que jugará en cualquier puesto con tal de estar en la nómina final para el Mundial 2026.

Valentín Barco arribó este martes a la Argentina para sumarse a los entrenamientos de la Selección de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia. El "Colo" busca ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026 y sorprendió al ofrecerse para jugar en cualquier posición.

Valentín Barco es uno de los nombres que Lionel Scaloni evalúa de cerca en esta ventana de marzo. El futbolista de 21 años llega en un gran momento personal, habiendo encontrado la continuidad deseada en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa. Tras su paso con altibajos por el Brighton y el Sevilla, el exBoca se ha consolidado en Europa como un mediocampista interno con llegada.

Sin embargo, el joven sabe que la competencia interna en la Albiceleste es feroz. Ante la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza, Barco fue contundente sobre sus pretensiones de cara a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Su mensaje fue directo para el cuerpo técnico: está dispuesto a resignar su nueva posición ofensiva para volver a la defensa si eso le garantiza un boleto.

image La polifuncionalidad como llave para entrar al Mundial 2026 "Me siento cómodo donde sea. Con tal de jugar, juego en cualquier lado", confesó el futbolista. Esta versatilidad es, precisamente, el plus que podría inclinar la balanza a su favor cuando Scaloni deba recortar la lista. Mientras en su club actual se destaca en la creación de juego, Barco dejó en claro que no tiene problemas en retornar a la banda izquierda, puesto donde debutó profesionalmente en Boca Juniors.

El "Colo" también se refirió al presente que vive en Francia, destacando que jugar con regularidad es lo que le permite hoy ser convocado: ”Vivo el presente y trato de demostrar en cada partido con mi club que es lo más importante y lo que en definitiva te lleva a estar acá. Mantengo siempre la confianza”.