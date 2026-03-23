Italia se juega el pasaje al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte, una selección cargada de historia política

Italia se enfrenta a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo en un duelo a todo o nada por el repechaje europeo para el Mundial 2026 . La Azzurra, que actúa como local en Bérgamo, busca evitar otra ausencia mundialista ante un rival que representa una de las historias más complejas y ricas del fútbol británico.

El encuentro, programado para las 16:45 (hora de Argentina) , es parte de las semifinales de la UEFA a partido único. Si el conjunto italiano logra imponerse, deberá visitar al vencedor de Gales vs Bosnia y Herzegovina para sellar definitivamente su pasaporte a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Irlanda del Norte no es un oponente cualquiera, sino una selección atravesada por una historia de divisiones políticas, violencia y una identidad nacional muy marcada. La Asociación de Fútbol de Irlanda (IFA) fue fundada en 1880 , lo que la convierte en la cuarta federación más antigua del mundo, solo por detrás de Inglaterra, Escocia y Gales.

La isla de Irlanda se partió en dos en 1921 , quedando el norte bajo dominio del Reino Unido. Esta situación generó décadas de tensiones y conflictos armados que se trasladaron al campo de juego. De hecho, hasta 1950, la FIFA no reconoció formalmente a las dos selecciones por separado, ya que ambas solían competir bajo el mismo nombre.

Esa particularidad política sigue vigente en sus símbolos. A diferencia de Escocia o Gales, Irlanda del Norte no tiene un himno propio y utiliza el "God Save the King" del Reino Unido . Sin embargo, sus hinchas entonan con orgullo canciones como "We are Not Brazil" , reafirmando una identidad que busca distinguirse tanto de los gigantes del fútbol como de sus vecinos ingleses.

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El legado de George Best y la mística de los 40 años

Para Italia, el peligro tiene nombre de leyenda: George Best. El considerado mejor jugador de la historia norirlandesa, ganador del Balón de Oro en 1968, es un símbolo tan potente que el aeropuerto de Belfast lleva su nombre. Aunque Best nunca pudo jugar un Mundial, su espíritu de rebeldía y talento impregna la mística de un equipo que hoy pelea por su lugar en la élite.

image George Best, el ídolo máximo de Irlanda del Norte.

Irlanda del Norte no participa de una Copa del Mundo desde México 1986. Si lograran clasificar en este proceso, marcarían un regreso histórico tras 40 años de ausencia. El nuevo formato del Mundial de 48 equipos le da una oportunidad de oro a selecciones con ligas menores, cuyos jugadores militan mayoritariamente en la primera y segunda división de Inglaterra.

image Los convocados de Irlanda del Norte para enfrentar a Italia en el Repechaje del Mundial 2026.

Un dato curioso que define la complejidad de este rival es el sistema de pasaportes. Tras los acuerdos de paz, los nacidos en esa región pueden elegir entre el pasaporte británico o el irlandés, lo que convierte la decisión de representar a esta selección en un acto de pertenencia cultural y, en ocasiones, política. Italia no solo enfrenta a once jugadores, sino a una nación que ve en el fútbol su mayor ventana de reconocimiento mundial.

image El Repechaje europeo para el Mundial 2026.

El cronograma completo del Repechaje para el Mundial 2026

Jueves 26 de marzo:

14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo:

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)