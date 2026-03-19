19 de marzo de 2026 - 09:19

Irán dijo que jugará el Mundial 2026: "Boicotearemos a Estados Unidos"

La semana pasada, la selección de fútbol iraní se había negado a participar. Ahora volvió a insistir en cambiar sus partidos a México.

Selección de fútbol de Irán

Selección de fútbol de Irán

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En medio de la tensión geopolítica y dando un giro en su postura previa, la selección de Irán confirmó este jueves que sí participará del próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque con una postura política clara: evitar jugar en territorio estadounidense.

Leé además

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Tensa relación: FIFA le negó un vital pedido a Irán de cara al Mundial 2026

Por Redacción Deportes
futbol ¿iran o no iran? esa es la cuestion

Fútbol ¿Irán o no irán? esa es la cuestion

Por Gonzalo Tapia

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, fue directo en un video publicado por la agencia Fars: “Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”.

Según el calendario original de la FIFA, Irán debería disputar sus partidos de fase de grupos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.

Sin embargo, la federación iraní ya inició conversaciones para trasladar esos encuentros a México, una de las sedes compartidas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán
Irán no quiere bajarse del Mundial 2026

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026

La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su país está en condiciones de recibir esos partidos si fuera necesario.

El presidente estadounidense Donald Trump había sugerido que la selección iraní no debería viajar al torneo “por su propia seguridad”, en un contexto de creciente conflicto en Medio Oriente.

Desde Teherán, la respuesta fue contundente: nadie puede excluir a su selección del Mundial.

La confirmación de que Irán jugará marca un giro respecto de versiones previas. Días atrás, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, había deslizado la posibilidad de retirar al equipo persa del torneo a través de un duro comunicado: "Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó al referirse al torneo.

Irán fue la segunda selección asiática, después de Japón, en clasificarse para el Mundial, asegurando su plaza hace casi un año.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un piloto exhibe la bandera argentina dentro de un avión de combate F-16 en Río Cuarto, provincia de Córdoba

Argentina le ofreció a Estados Unidos apoyo militar contra Irán, pero no hay capacidad operativa

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo

Tras nuevos ataques cruzados, el petróleo se dispara más del 10% y vuelve a rozar los 120 dólares por barril

medio oriente: iran ataco la mayor terminal de gas del mundo y genero graves incendios

Medio Oriente: Irán atacó la mayor terminal de gas del mundo y generó graves incendios

Irán bombardeó Tel Aviv en represalia por la muerte de Lariyani: hay dos muertos

Irán bombardeó Tel Aviv en represalia por la muerte del jefe de seguridad: hay dos muertos