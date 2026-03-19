Irán dijo que jugará el Mundial 2026: "Boicotearemos a Estados Unidos"

En medio de la tensión geopolítica y dando un giro en su postura previa, la selección de Irán confirmó este jueves que sí participará del próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque con una postura política clara : evitar jugar en territorio estadounidense.

Fútbol ¿Irán o no irán? esa es la cuestion

Tensa relación: FIFA le negó un vital pedido a Irán de cara al Mundial 2026

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj , fue directo en un video publicado por la agencia Fars: “Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”.

Según el calendario original de la FIFA , Irán debería disputar sus partidos de fase de grupos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle .

Sin embargo, la federación iraní ya inició conversaciones para trasladar esos encuentros a México , una de las sedes compartidas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , aseguró que su país está en condiciones de recibir esos partidos si fuera necesario.

Estados Unidos ya gastó una fortuna en los ataques contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump había sugerido que la selección iraní no debería viajar al torneo “por su propia seguridad”, en un contexto de creciente conflicto en Medio Oriente.

Desde Teherán, la respuesta fue contundente: nadie puede excluir a su selección del Mundial.

La confirmación de que Irán jugará marca un giro respecto de versiones previas. Días atrás, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, había deslizado la posibilidad de retirar al equipo persa del torneo a través de un duro comunicado: "Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó al referirse al torneo.

Irán fue la segunda selección asiática, después de Japón, en clasificarse para el Mundial, asegurando su plaza hace casi un año.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.