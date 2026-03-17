17 de marzo de 2026 - 17:59

Tensa relación: FIFA le negó un vital pedido a Irán de cara al Mundial 2026

El ente rector comunicó que no cambiará la sede de los encuentros del país de Medio Oriente, a pesar que su país y Estados Unidos están en conflicto.

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Chau Finalissima: por qué Argentina enfrentará a Guatemala en lugar de a España antes del Mundial.

La Selección se despide en Buenos Aires: Argentina vs. Guatemala confirmado para el 31 de marzo
FIFA y YouTube firman un acuerdo histórico: cómo ver el Mundial 2026 gratis y de forma legal.

El Mundial 2026 llega a YouTube: FIFA confirma que los partidos tendrán 10 minutos gratis en vivo

FIFA descartó cambiar de sede a Irán por cuestiones logísticas:

Gianni Infantino
Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El organismo rey del fútbol mundial ratificó que espera que todas las selecciones compitan según el cronograma anunciado el 6 de diciembre de 2025 y confirmó que mantiene contacto permanente con la federación iraní. Según trascendió, una eventual reubicación implicaría un fuerte impacto logístico por la venta de entradas y la planificación previa de sedes y centros de entrenamiento de los cuatro conjuntos involucrados en el Grupo G.

El planteo se apoya en declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que"no podía garantizar la seguridad del equipo iraní", por lo que desde la embajada iraní en México afirmaron: “Debido a que Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, nosotros definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”.

Irán, cada vez más lejos de jugar el Mundial 2026:

DLA - 2026-03-11T140416.610
Irán no jugará el Mundial 2026.

Irán no jugará el Mundial 2026.

El conflicto nació tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, lo que puso en duda la participación del seleccionado asiático. En ese contexto, el presidente de la Federación Mehdi Taj había confirmado negociaciones con FIFA para disputar los partidos en México, aunque las mismas no llegaron a buen puerto.

Inclusive, ante la decisión del mandatario iraní, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum había asegurado que su país estaba dispuesto a recibir esos encuentros si el organismo lo aprobaba, lo que hubiera sido de gran auxilio para el conjunto asiático.

Cabe destacar que Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos previstos en Los Ángeles y Seattle, ciudad en la que, de no moverse su estadía, debería disputar el "partido del orgullo" ante Egipto por los derechos de la comunidad LGBTQ+, algo a lo que se había negado rotundamente por motivos religiosos.

De esta forma, todo indica que los caminos de Irán y el Mundial 2026 están muy lejanos. Si no hay novedades respecto a la seguridad del plantel y la negativa a la acción propuesta por la FIFA, el seleccionado decidiría no viajar a disputar el máximo certamen del deporte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Irán no jugará el Mundial 2026.

Sanciones millonarias y expulsión: el duro castigo que enfrenta Irán por bajarse del Mundial 2026

Selección de fútbol de Irán

Irán se baja del Mundial 2026: quién lo reemplazará

Fútbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino elogió a España de cara al Mundial 2026: "Es uno de los favoritos"

Christian Corrales, DT del Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín está listo para debutar, con Christian Corrales como bandera