Tensa relación: FIFA le negó un vital pedido a Irán de cara al Mundial 2026

El organismo rey del fútbol mundial ratificó que espera que todas las selecciones compitan según el cronograma anunciado el 6 de diciembre de 2025 y confirmó que mantiene contacto permanente con la federación iraní. Según trascendió, una eventual reubicación implicaría un fuerte impacto logístico por la venta de entradas y la planificación previa de sedes y centros de entrenamiento de los cuatro conjuntos involucrados en el Grupo G.

La postura oficial surge luego de que la federación de dicho país iniciara gestiones para mudar sus encuentros a México, todos programados en ciudades estadounidenses durante la fase de grupos.

El planteo se apoya en declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que"no podía garantizar la seguridad del equipo iraní", por lo que desde la embajada iraní en México afirmaron: “Debido a que Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, nosotros definitivamente no viajaremos a Estados Unidos” .

El conflicto nació tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, lo que puso en duda la participación del seleccionado asiático. En ese contexto, el presidente de la Federación Mehdi Taj había confirmado negociaciones con FIFA para disputar los partidos en México, aunque las mismas no llegaron a buen puerto.

Inclusive, ante la decisión del mandatario iraní, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum había asegurado que su país estaba dispuesto a recibir esos encuentros si el organismo lo aprobaba, lo que hubiera sido de gran auxilio para el conjunto asiático.

Cabe destacar que Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos previstos en Los Ángeles y Seattle, ciudad en la que, de no moverse su estadía, debería disputar el "partido del orgullo" ante Egipto por los derechos de la comunidad LGBTQ+, algo a lo que se había negado rotundamente por motivos religiosos.

De esta forma, todo indica que los caminos de Irán y el Mundial 2026 están muy lejanos. Si no hay novedades respecto a la seguridad del plantel y la negativa a la acción propuesta por la FIFA, el seleccionado decidiría no viajar a disputar el máximo certamen del deporte.