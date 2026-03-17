El Mundial 2026 llega a YouTube: FIFA confirma que los partidos tendrán 10 minutos gratis en vivo

Los titulares de derechos audiovisuales podrán emitir el arranque de cada encuentro y publicar resúmenes ampliados para conectar con las nuevas audiencias globales.

La FIFA anunció una alianza estratégica con YouTube para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de tres meses del inicio, este acuerdo permitirá a los medios oficiales transmitir los diez primeros minutos de cada partido en vivo y ofrecer contenidos exclusivos.

La histórica novedad de los diez minutos en directo Por primera vez en la historia de la competición, los canales oficiales de YouTube de los titulares de derechos tendrán la opción de retransmitir el inicio de cada duelo en directo. Esta medida busca generar una ventana de acceso inmediata que atraiga a los usuarios de la plataforma hacia las transmisiones completas de cada cadena, redefiniendo el alcance global de la competición.

Youtube YouTube tiene mejoras con IA en sus videos antiguos Gentileza El motivo detrás de esta decisión radica en la adaptación de la FIFA al cambiante panorama mediático y al consumo fragmentado de las nuevas audiencias. Lo cierto es que este acuerdo no se limita únicamente a los fragmentos de los partidos en vivo. Los medios colaboradores oficiales podrán publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas capturadas detrás de escena, vídeos cortos y contenido a la carta diseñado para despertar el interés de los usuarios y fomentar la interacción global. Esta alianza promete transformar la difusión de cada encuentro, ofreciendo a los medios más oportunidades para ampliar su cobertura informativa.

Además, el Archivo Digital de la FIFA abrirá sus puertas en la plataforma. Los fanáticos podrán disfrutar de partidos antiguos completos y momentos emblemáticos de la historia de los mundiales a través del canal oficial de la federación. Esta iniciativa busca generar expectación antes del torneo, permitiendo que las nuevas generaciones conecten con el legado del fútbol mientras esperan el inicio de la nueva cita mundialista.