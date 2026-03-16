Cuál es la mejor hamburguesa de Mendoza: ganó el Mundial 2026

La hamburguesería Roux Street fue elegida por unanimidad por el jurado como la mejor hamburguesa de Mendoza durante la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa , que se realizó este fin de semana en la Nave Cultural y convocó a más de 15.000 personas. El año pasado había ganado Burger Shoppe.

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Durante dos noches, el predio se transformó en un gran punto de encuentro para vecinos, turistas y fanáticos de la gastronomía. El público llegó en grupos de amigos, en pareja o en familia y se acomodó en el amplio espacio verde del predio para degustar hamburguesas mientras seguía cada instancia de la competencia.

El evento fue además pet friendly y ofreció animación permanente con juegos y sorteos para el público. Uno de los momentos más comentados fue la “burger cam”, una cámara que recorría el predio buscando parejas para invitarlas a besarse frente a la pantalla gigante, generando risas y aplausos entre los asistentes.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , participó de la jornada y se animó a cocinar una hamburguesa junto al equipo de Food Fighter, guiado por el chef Ariel Sovil.

“Junto a 15.000 vecinos, mendocinos y turistas disfrutamos de la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa en la Nave Cultural. Quiero destacar a cada una de las hamburgueserías que participaron: es un orgullo contar con emprendedores así en Mendoza”, expresó el jefe comunal tras la final.

También participaron de la celebración la reina y la virreina de la ciudad, Celeste Sammartino y Sofía Sosa.

Mundial de la Hamburguesa 2026 en la Nave Cultural Mundial de la Hamburguesa 2026 en la Nave Cultural Prensa Ciudad

Una final muy disputada que ganó una hamburguesa de San Rafael

La competencia reunió a 16 hamburgueserías que buscaron quedarse con el título a la mejor cheeseburger mendocina.

En semifinales, Roux Street superó a Pez de Montaña, mientras que Burgery venció a Peak.

La final enfrentó a Roux Street y Burgery en el escenario principal. Los cocineros Martín Roux y Ralf, respectivamente, tuvieron ocho minutos para preparar sus hamburguesas en vivo frente al jurado y el público.

Roux Street, la mejor hamburguesería de Mendoza. Premiada en el Mundial 2026. Roux Street, la mejor hamburguesería de Mendoza. Premiada en el Mundial 2026. Gentileza / IG Roux Street

La escena fue tan competitiva como festiva: ambos chefs cocinaron mientras bailaban, generando aplausos y entusiasmo entre quienes seguían cada movimiento desde el predio.

Tras la degustación final, el jurado, que incluyó a una chef mexicana especializada en gastronomía y capacitadora regional, deliberó y anunció el resultado a las 21.40, destacando el alto nivel de la competencia.

Roux Street, de San Rafael, recibió la copa del Mundial de la Hamburguesa 2026, un delantal con la inscripción “Yo cocino la mejor hamburguesa” y 2.5 millones de pesos en productos de la empresa Simplot.

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El segundo puesto fue para Burgery, cadena con varios locales en Mendoza, que obtuvo una placa de reconocimiento y 1,5 millones de pesos en productos Simplot, además de destacarse como el puesto que más hamburguesas vendió durante el evento.

El premio a la hamburguesa favorita del público fue para Pez de Montaña, de Tunuyán, elegido por votación de los asistentes y distinguido con 500 mil pesos en productos.

La emoción del chef de la mejor hamburguesa de Mendoza

Tras recibir el premio, Martín Roux agradeció al público y a su equipo por el acompañamiento.

“La verdad que gracias al jurado, gracias a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto. Me esfuerzo por mi trabajo todos los días, así que este premio seguramente me va a ayudar un montón para seguir creciendo”, expresó.