16 de marzo de 2026 - 16:51

Mundial 2026: marcha atrás, la Confederación Asiática afirma que Irán estará en la cita máxima

Windsor John, secretario general de la entidad, afirmó que la selección iraní jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Sorpresa: la Confederación Asiática afirma que Irán estará en el Mundial 2026.&nbsp;

Sorpresa: la Confederación Asiática afirma que Irán estará en el Mundial 2026. 

Foto:

Gentileza.

Leé además

Irán no jugará el Mundial 2026.

Sanciones millonarias y expulsión: el duro castigo que enfrenta Irán por bajarse del Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Baldo negocia con la AFA para patrocinar a la Selección Argentina en 2026.

Una yerba brasileña podría convertirse en sponsor de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Por Redacción Sociedad
image

Windsor John, secretario general de la entidad, afirmó que, hasta el momento, no está confirmado que el seleccionado iraní se baje del torneo. "Son miembros nuestros, queremos que jueguen”, expresó en una conferencia en Kuala Lumpur. Y añadió: "Hasta donde sabemos, Irán va a jugar".

Esta sorpresiva frase del secretario de la Confederación Asiática va a contramano de la sentencia del ministro de Deportes de Irán. El pasado 11 de marzo, Ahmad Doyanmali aseguró que el seleccionado no disputará el Mundial 2026 por su guerra con Estados Unidos (uno de los anfitriones) e Israel: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”.

En este contexto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que "la Selección de Irán es bienvenida" y también lanzó una advertencia con tono de amenaza: "Pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”.

El comunicado de la Asociación de Fútbol de Irán

Desde la asociación iraní le respondieron con un duro comunicado: El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país (...). Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial, el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su eventos global".

Los Leones de Persia se habían clasificado para el Grupo G de la máxima cita del deporte, que iniciará el 11 de junio, y sus tres partidos obligatorios eran en Estados Unidos. Según su calendario, tenían que enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Roux Street, la mejor hamburguesería de Mendoza. Premiada en el Mundial 2026.

Cuál es la mejor hamburguesa de Mendoza: ganó el Mundial 2026

Por Redacción Sociedad
Fin de la ilusión: la UEFA anunció que se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Fin de la ilusión: la UEFA anunció que se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Selección de fútbol de Irán

Irán se baja del Mundial 2026: quién lo reemplazará

Fútbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino elogió a España de cara al Mundial 2026: "Es uno de los favoritos"