Mundial 2026: marcha atrás, la Confederación Asiática afirma que Irán estará en la cita máxima

La Confederación Asiática de Fútbol afirma que Irán jugará el Mundial 2026 , pesar de que el gobierno iraní había dado a entender que serían baja para el torneo a raíz de la guerra en Medio Oriente (contra Estados Unidos e Israel).

Windsor John, secretario general de la entidad, afirmó que, hasta el momento, no está confirmado que el seleccionado iraní se baje del torneo. "Son miembros nuestros, queremos que jueguen” , expresó en una conferencia en Kuala Lumpur. Y añadió: "Hasta donde sabemos, Irán va a jugar".

Esta sorpresiva frase del secretario de la Confederación Asiática va a contramano de la sentencia del ministro de Deportes de Irán. El pasado 11 de marzo, Ahmad Doyanmali aseguró que el seleccionado no disputará el Mundial 2026 por su guerra con Estados Unidos (uno de los anfitriones) e Israel: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”.

“Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados . Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”, añadió en diálogo con la Agencia Alemana de Prensa. Finalmente, aseguró: “Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”.

En este contexto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que "la Selección de Irán es bienvenida" y también lanzó una advertencia con tono de amenaza: "Pero realmente no creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”.

El comunicado de la Asociación de Fútbol de Irán

Desde la asociación iraní le respondieron con un duro comunicado: “El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país (...). Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial, el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su eventos global".

Los Leones de Persia se habían clasificado para el Grupo G de la máxima cita del deporte, que iniciará el 11 de junio, y sus tres partidos obligatorios eran en Estados Unidos. Según su calendario, tenían que enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.