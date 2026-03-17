Quién es Mohsen Rezai, el nuevo asesor militar de Irán acusado del atentado a la AMIA

El nombre de Mohsen Rezai quedó en el centro de la escena internacional tras su designación como asesor militar del nuevo líder supremo de Irán , en una decisión que genera fuerte preocupación en la Argentina por su vínculo con el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.

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Rezai, de 71 años, es un histórico dirigente del régimen iraní, con una larga trayectoria en la estructura militar y política de la República Islámica.

Nacido en 1954, Rezai fue durante más de una década uno de los hombres más influyentes de las fuerzas armadas iraníes. Se desempeñó como comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre 1981 y 1997, una de las estructuras más poderosas del país.

Tras su paso por la cúpula militar, ocupó distintos cargos políticos, entre ellos el de secretario del Consejo de Discernimiento del régimen y vicepresidente de Asuntos Económicos. Además, fue candidato presidencial en varias oportunidades dentro del ala más conservadora del sistema iraní.

En la Argentina, Rezai está a cusado por la Justicia de haber participado en la planificación del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos.

Según la investigación judicial, integró el grupo de altos funcionarios iraníes que evaluó y aprobó el ataque.

Mohsen Rezai Mohsen Rezai Gentileza

Por ese motivo, pesa sobre él una alerta roja de Interpol con pedido de captura internacional, bajo cargos de homicidio agravado y terrorismo.

También fue vinculado al atentado contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992, otro de los ataques más graves en la historia del país y del que este martes se cumple su 34° aniversario.

La Justicia argentina lo considera uno de los posibles autores intelectuales del ataque, una acusación que él siempre rechazó.

Incluso su propio hijo lo implicó en el atentado en declaraciones realizadas tras desertar a Estados Unidos en los años 90, aunque luego esas afirmaciones fueron relativizadas.

A lo largo de los años, Rezai se mantuvo en posiciones de poder dentro del régimen iraní y es identificado con los sectores más duros.

En 2022, su presencia en la asunción de Daniel Ortega generó un fuerte reclamo diplomático de la Argentina, que exigió su detención. Estaban presentes allí Nicolás Maduro, entonces mandatario de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Contexto difícil: Irán dice que Milei cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada"

La designación de Mohsen Rezai se conoció en paralelo a la acusación de Irán hacia el presidente Javier Milei por "cruzar una línea roja imperdonable", luego de que el argentino catalogara al país persa como "enemigo" de Argentina.

La declaración de Irán fue a través de un editorial firmado por Saleh Abidi Maleki en Tehran Times, voz de los ayatolás hacia el mundo diplomático, y representó una escalada con potencial impacto en la seguridad regional.

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada" La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada" LA

La nota, titulada Milei, Quo Vadis? (traducido, Milei, ¿adónde vas?), apareció en medio del contraataque militar iraní ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel y aumenta la tensión bilateral con una serie de acusaciones inéditas.

Se afirmó: “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.