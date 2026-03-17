17 de marzo de 2026 - 10:15

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada"

Irán reaccionó a las declaraciones del presidente de Argentina, quien catalogó a la República Islámica como "enemiga".

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la línea roja y habla de una respuesta proporcionada

La amenaza de Irán a Milei: dice que cruzó la "línea roja" y habla de una "respuesta proporcionada"

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La declaración de Irán fue a través de un editorial firmado por Saleh Abidi Maleki en Tehran Times, voz de los ayatolás hacia el mundo diplomático, y representa una escalada con potencial impacto en la seguridad regional.

La nota, titulada Milei, Quo Vadis? (traducido, Milei, ¿adónde vas?), apareció en medio del contraataque militar iraní ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel y aumenta la tensión bilateral con una serie de acusaciones inéditas.

Se afirmó: “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.

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Mojtaba Khamenei, nuevo l&iacute;der supremo de Ir&aacute;n.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

El 9 de marzo pasado, al disertar en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei había dicho: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

El mandatario también sostuvo sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

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Para Irán, la administración Milei “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas" y acusó a Argentina de convertirse en “el Israel de América Latina”, donde la “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” se habría profundizado hasta llegar a los centros de decisión política.

Según Tehran Times, la sede del gobierno argentino se habría transformado en “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán” y sugirió la existencia de “empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas” que “participan en operaciones contra Irán, financian o apoyan agresiones militares y realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”.

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