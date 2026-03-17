17 de marzo de 2026 - 07:53

Israel aseguró haber matado al jefe de seguridad y a un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán

“Constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de seguridad del régimen”, dijo el ejército israelí.

Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

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El comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani

El comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani

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Por Redacción Mundo

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que asesinó al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní.

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Reportaron bombardeos durante una manifestación en Teherán: una persona fallecida

En la misma operación también murió el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani.

El texto del ejército israelí afirmó que la muerte de Soleimani “constituye otro duro golpe para los sistemas de mando y control de seguridad del régimen” y agregó que las FDI “continuarán actuando con firmeza contra los comandantes del régimen terrorista iraní”.

En Irán nombran Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Se trata de un funcionario iraní cuenta con una extensa trayectoria política y militar dentro del régimen. Tiene un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol, por su participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 en Buenos Aires.

Alrededor de las 6.15 GMT, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 5,16%, hasta los 98,32 dólares por barril, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados energéticos.

En paralelo, el crudo Brent también superó el 5% de alza antes de retroceder ligeramente, en un contexto de tensiones geopolíticas que mantienen la atención de los inversores sobre la región del Golfo.

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