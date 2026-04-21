Milei será el primer líder extranjero en encender una antorcha en el Día de la Independencia de Israel.

Este martes concluye la tercera gira del presidente Javier Milei por Israel con su participación en el acto central por el 78° Día de la Independencia en el Monte Herzl, donde se convertirá en el primer mandatario extranjero en la historia en encender una de las doce antorchas que simbolizan a las tribus de Israel.

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Este gesto, confirmado por el canciller israelí Gideon Sa’ar , se trata de la máxima expresión del alineamiento total de la administración libertaria con el gobierno de Benjamín Netanyahu y del estrecho vínculo personal y espiritual que el mandatario argentino forjó con la nación hebrea.

La última jornada del Presidente en suelo israelí comenzó a las 10:30 (hora local) con un encuentro con referentes rabínicos. Por la tarde, Milei visitará la Iglesia del Santo Sepulcro , para luego dirigirse al Muro de los Lamentos .

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de Israel, Isaac Herzog, quien le otorgó la “Medalla Presidencial de Honor” en reconocimiento a su firme compromiso con el pueblo israelí. pic.twitter.com/CZZwi2GKS1

El lunes, el mandatario israelí, Isaac Herzog , le hizo entrega de la Medalla Presidencial del Honor . "Tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo", destacó Herzog durante la ceremonia de condecoración.

Los acuerdos entre Argentina e Israel

La gira de Milei por Israel en medio de la guerra en Medio Oriente, dejó resultados acuerdos en materia de cooperación internacional.

Se firmaron "acuerdos de Isaac", una nueva plataforma diplomática y comercial diseñada para fortalecer los vínculos estratégicos entre Israel y las naciones de Latinoamérica.

También se confirmó la nueva ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv. La aerolínea EI AI comenzará a operar en noviembre de este año. Además, se firmaron memorándums de entendimiento en áreas críticas como Inteligencia Artificial y lucha contra el terrorismo.

El Presidente y su comitiva, integrada por Karina Milei y los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques, emprenderán el vuelo de regreso a las 23:30 de hoy (hora de Israel). Según el cronograma oficial, el avión presidencial aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este miércoles a las 10:00 de la mañana.