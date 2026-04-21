Israel sancionó a un soldado que destruyó una imagen de Jesús: "Es una falta moral inaceptable"

El Ejército de Israel (FDI) anunció este martes que sancionó a un soldado que profanó una imagen de Jesús crucificado en el sur del Líbano. El incidente, que ocurrió el pasado domingo frente a la iglesia de la aldea de Debel , generó una ola de indignación internacional y obligó a la cúpula militar y política a emitir disculpas públicas.

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Según los resultados de la investigación, el soldado golpeó repetidamente con un martillo el rostro de la figura cristiana, que previamente había sido descolgada y colocada de forma invertida en el suelo. Por este hecho, el militar fue condenado a 30 días de detención militar y apartado definitivamente del servicio en el frente de combate.

La foto por la que el Ejército de Israel tuvo que salir a pedir perdón.

La medida no solo alcanzó al soldado. El Ejército también sancionó al compañero que fotografió el acto y convocó a una reunión disciplinaria a otros seis militares que presenciaron el destrozo sin intervenir ni reportar la conducta.

En un comunicado reproducido por la agencia EFE, las FDI concluyeron: "La investigación determinó que la conducta del soldado se desvió completamente de las órdenes y los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)" y sumaron que "expresan su profundo pesar por el incidente ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/2046589834341351758&partner=&hide_thread=false Findings and Conclusions of the Inquiry into the Conduct of an IDF Soldier Who Damaged a Christian Symbol in Southern Lebanon



The inquiry found that during IDF activity in the area of the Christian village of Debel in southern Lebanon, an IDF soldier damaged a Christian… https://t.co/73ubDn3L2G — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, calificó lo sucedido como una "falta moral que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas".

El pedido de disculpas de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, utilizó sus redes sociales para condenar el ataque "en los términos más enérgicos". "Lamentamos profundamente el incidente y el daño que haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo", manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Este episodio ocurre en medio de la invasión militar al sur del Líbano iniciada el pasado 2 de marzo, una ofensiva que, según autoridades libanesas, ya se cobró más de 2.000 vidas.

Para reparar el daño, las FDI, junto a la comunidad local colocaron una nueva estatua en el lugar: "En plena coordinación con la comunidad local de Debel en el sur del Líbano, las tropas de las FDI reemplazaron la estatua dañada. El Mando Norte trabajó para coordinar el reemplazo de la estatua desde el momento en que recibió el informe del incidente. Las FDI expresan profundo pesar por el incidente y están trabajando para asegurar que no vuelva a ocurrir en el futuro", señalaron.