Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70 % de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , aseguró este jueves que ordenó al Ejército avanzar hasta ocupar el 70% de la Franja de Gaza , en medio de la escalada militar y pese al alto el fuego vigente desde octubre pasado.

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Durante un coloquio realizado en Cisjordania ocupada, el mandatario afirmó que las fuerzas israelíes ya controlan cerca del 60% del territorio gazatí, cuando meses atrás dominaban alrededor del 52%.

“Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50 %, ahora hemos avanzado al 60 %”, expresó Netanyahu ante el público.

Cuando algunos asistentes reclamaron la ocupación total del enclave palestino, el primer ministro respondió: “ Esperen, vayamos por orden. Primero el 70% ”.

“Mi orden es avanzar hacia…”, comenzó a decir Netanyahu antes de que parte de la audiencia gritara “¡el cien!”, en alusión al control absoluto de Gaza. “Empecemos por ahí”, añadió.

A mediados de mayo, el jefe de Gobierno israelí ya había destacado públicamente la expansión territorial de las tropas en la Franja, más allá de lo establecido en el acuerdo de alto el fuego firmado el 10 de octubre.

“Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, sostuvo entonces.

Durante los casi ocho meses de tregua, el Ejército israelí delimitó una denominada “línea amarilla”, que concentró a los 2,1 millones de habitantes de Gaza en menos de la mitad del territorio del enclave. Aunque esa división no fue presentada oficialmente como una frontera física, sí condicionó el movimiento de la población civil.

A fines de marzo, además, las fuerzas israelíes establecieron otra delimitación conocida como “línea naranja”. Según denunció la ONG Gisha, esta nueva zona abarca unos 174 kilómetros cuadrados, casi el 48 % de Gaza, y restringe el acceso de organizaciones humanitarias y ONG internacionales sin coordinación previa con Israel.