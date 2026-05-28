La peligrosa práctica por la que Temu fue multada con 200 millones de euros

La Comisión Europea (institución de la Unión Europea) multó este jueves a Temu con 200 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA) , al considerar que la plataforma no evaluó correctamente los riesgos derivados de la venta de productos ilegales y peligrosos para los consumidores.

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Se trata de la sanción más alta aplicada hasta el momento por Bruselas a una empresa tecnológica bajo esta normativa, superando incluso la multa de 120 millones de euros impuesta el año pasado a X por problemas de transparencia.

Según explicó la Comisión Europea, la empresa china no “identificó, analizó ni evaluó” de manera adecuada los riesgos sistémicos vinculados a su plataforma durante 2024, especialmente en relación con productos inseguros que circulaban dentro del marketplace.

La investigación apuntó a que Temu elaboró sus informes tomando como referencia los riesgos generales del comercio electrónico, sin contemplar características específicas de su funcionamiento, como los algoritmos de recomendación que utiliza para mostrar productos a los usuarios.

Desde Bruselas sostuvieron que esos sistemas “pueden amplificar la difusión de productos ilegales” y que la compañía “subestimó gravemente” la frecuencia con la que los consumidores europeos podían encontrarse con artículos peligrosos.

Productos inseguros y riesgos para consumidores

Parte de la investigación se apoyó en inspecciones realizadas por consultoras externas contratadas por la Unión Europea.

Los controles detectaron irregularidades en distintos productos comercializados dentro de la plataforma. Entre ellos, cargadores eléctricos que no superaban pruebas básicas de seguridad y que presentaban riesgo de quemaduras o fallas eléctricas.

La pequeña falleció luego de que explotara el cargador en el tomacorrientes . Foto ilustrativa / Los Andes Los cargadores que se ofertaban en Temu a los clientes “no superaron las pruebas básicas” de seguridad” porque había riesgos de quemaduras, según la Comisión Europea

También se detectaron juguetes para bebés con piezas desmontables y sustancias químicas por encima de los límites permitidos por la legislación europea, lo que implicaba riesgos de asfixia y problemas de salud infantil.

Aunque la legislación permite sanciones de hasta el 6% de la facturación anual de una compañía, fuentes comunitarias señalaron a EFE que el monto impuesto a Temu fue considerado “proporcional”.

La empresa tendrá ahora tres meses para pagar la multa, aunque todavía puede apelar la decisión ante la Justicia europea.

Además, Bruselas le exigió presentar antes del 28 de agosto de 2026 un nuevo plan de evaluación y mitigación de riesgos adaptado específicamente al funcionamiento de la plataforma.

Otras investigaciones abiertas contra Temu en Europa

La Comisión Europea mantiene abiertas otras dos investigaciones sobre la compañía china.

Una de ellas analiza el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación de contenido y productos, mientras que la otra estudia el acceso limitado que la empresa brinda a investigadores externos para auditar sus sistemas.

La respuesta de Temu a la Comisión Europea

"No estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada", manifestó a EFE un portavoz de la compañía Temu, quien añadió que la empresa, que puede recurrir la sanción ante la justicia europea, evaluará "todas las opciones disponibles" que tiene a su disposición.

"Temu colaboró de forma constructiva con la Comisión durante todo el proceso y, desde entonces, ha tomado medidas adicionales para fortalecer la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección del usuario", respondió.