Argentina completó el 100% del cupo de exportación de huevos a la Unión Europea

Este miércoles, se conoció que Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea (UE) en el marco del acuerdo comercial que rige entre el Mercosur y el bloque europeo.

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Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, se alcanzaron las 333 toneladas de huevos que provienen de distintas granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Asimismo, los productos pasan por la planta de procesamiento para luego ser distribuidos por Europa.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró el logro alcanzado bajo el Acuerdo Mercosur-UE y señaló que detrás del trabajo “hay mucho esfuerzo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados”.

“Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor. Felicitaciones a Pablo Lavigne y Pablo Quirno”, expresó el funcionario en sus redes.

Importante Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea a 15 días de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre…

El acuerdo entre ambos bloques de países entró en vigencia hace 19 días y el mismo crea un mercado de 700 millones de personas.

El convenio establece cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur entre las que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de 0%

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Los beneficios directos los recibirán productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros.

En carnes y granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte, sino cuotas con arancel preferencial. En carne vacuna habrá una cuota de 99.000 toneladas (con un arancel del 7,5%).

Para el país esto es vital, ya que la Cuota Hilton (carne de alta calidad) pasa a tener arancel 0% inmediatamente.

En carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años; en arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse gradualmente en 5 años; y en miel, el cupo con arancel cero es para 45.000 toneladas, entre otros sectores que ya empezarán a gozar de estos beneficios.