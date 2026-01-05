Viral: pagó 60 dólares por un cárdigan en Temu y lo que recibió desató risas en TikTok

El video se volvió viral, sumando 2,2 millones de visualizaciones y más de 200 mil “me gusta”. “Parece ropa diseñada por Inteligencia Artificial”, bromeó un usuario.

Las compras online en plataformas como Shein o Temu son cada vez más frecuentes en Argentina, pero todavía generan dudas, sobre todo cuando se trata de ropa. Existe ese riesgo de si “es o no” lo que realmente promete la publicación y, en muchos casos, termina con videos virales de TikTok que exponen verdaderos fiascos.

Algo así le ocurrió a un hombre que compró una prenda en una de estas páginas chinas convencido de que era de lana y de buena calidad, pero al recibirla se encontró con un resultado muy distinto al esperado. La situación fue compartida por su hija en TikTok y rápidamente generó reacciones entre los usuarios. “Parece ropa diseñada por Inteligencia Artificial”, bromeó uno de ellos en la publicación.

La joven compartió un clip mostrando la reacción de su padre al abrir el paquete. El video sumó 2,2 millones de visualizaciones y más de 235 mil “me gusta”, con cientos de comentarios.

Lo que pidió por Temu, lo que le llegó El hombre había pagado unos 60 dólares por un saquito que se promocionaba como un “jersey de nudos” u “ochos”, un diseño clásico asociado a prendas de lana y tejidos gruesos. Cabe destacar que el diseño de la prenda era bastante polémico, por lo tanto, el sujeto ya había arriesgado con la elección (de gusto no hay nada escrito). Sin embargo, al recibir el pedido descubrió que no se trataba de tal prenda tejida.

Según se observa en el video, lo que llegó fue "literalmente una chaqueta de plástico con impresión en la parte superior", según describió la joven en la descripción del video. Además, la prenda no contaba con los supuestos botones que decía en las características, y como suele ocurrir con este tipo de cárdigans.

Pese a la evidente diferencia entre lo prometido y lo entregado, el hombre se tomó la situación con humor. Según la hija, decidió conservar lo comprado en vez de molestarse. Ahora la utiliza “como una broma”, lo que terminó de generar risas entre los internautas. “Ahora se va a congelar afuera”, escribió una seguidora, mientras que otro puso: “El primer error fue gastar $60 en temu para un suéter”.