Doce uvas, cero práctica: el "error" de dos argentinos que arruina la Nochevieja en España

Compraron uvas con semilla, no siguieron las campanadas y terminaron riéndose de un ritual español que no existe en Argentina.

Dos jóvenes argentinos se volvieron virales al contar su fallido primer intento con las tradicionales doce uvas en la Nochevieja española.

Celebrar la Navidad y el Año Nuevo lejos de casa suele ser una experiencia intensa, llena de nostalgia y descubrimientos culturales. Para muchos argentinos que viven en España, el primer 31 de diciembre trae una prueba inesperada: el ritual de las doce uvas.

Julián Pérez, un joven argentino radicado en ese país, se volvió viral al contar su “error de primerizo” durante su primera Nochevieja española y dejó una advertencia clara: “hay que practicar lo de las uvas”.

Un ritual que no existe del otro lado del Atlántico A diferencia de España, en Argentina no existe la tradición de comer doce uvas al ritmo de las campanadas para recibir el Año Nuevo. Por eso, para quienes llegan por primera vez, el rito puede resultar tan desconcertante como exigente. Julián relató su experiencia en el programa Esto también pasará, donde explicó que ya había pasado otras fiestas lejos de su hogar, pero nunca algo así.

"Ponés la tele y tenés que ir comiéndote las uvas", contó. El problema apareció cuando, recién llegado y con poco conocimiento del ritual, compró las uvas más baratas sin advertir un detalle clave: tenían semillas. En lugar de elegir las bolsitas ya preparadas que suelen venderse para la ocasión, optó por lo más económico. "Todos me miraban como diciendo 'así no funciona esto, te vamos a echar de España'", bromeó.

Semillas, apuro y riesgo de atragantarse La anécdota se repitió entre su grupo de amigos. Una compañera argentina, que directamente no disfrutaba de las uvas, terminó enfrentándose al mismo problema. “Después de la primera dije: hasta acá llegué”, confesó entre risas. Pero el sabor no fue el único obstáculo: la velocidad del ritual también jugó en contra.